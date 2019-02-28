«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

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Абоненты одного из крупнейших сотовых операторов страны смогут пользоваться безлимитным быстрым интернетом при любых нагрузках на сеть.

Оператор сотовой связи «Билайн» в полтора раза увеличил сеть LTE за Уралом. Как рассказали в ПАО «ВымпелКом» (юридическое название компании), это стало одним из их главных достижений в 2018 году.

Как рассказали представители сотового оператора, за этот период было введено в строй более 16 тысяч базовых станций, обеспечивающих покрытие территории сигналом сотовой связи. Техническая модернизация всей сети по стране позволила увеличить скорость передачи данных в формате LTE. По результатам проведённых замеров увеличение составило 2-2,5 раза. Теперь высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе страны.

По словам регионального директора Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимира Шилина, территория Сибири и Дальнего Востока заметно отличается своим климатом и географическими особенностями. Причём даже внутри этих федеральных округов можно найти самые разнообразные рельефы местности и погодные условия – от суровых условий Заполярья до гигантских перепадов высот в горах Алтая. Поэтому построить здесь новые базовые станции – непростая задача. Улучшения коснулись большинства регионов: Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, Иркутской, Магаданской областей, Хакасии, Сахалина, Камчатки, Алтайского, Красноярского, Приморского краёв.

Теперь у клиентов «Билайна» больше возможностей в использовании интернета. Даже при постоянной нагрузке на сеть они могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом на высоких скоростях. В этом году компания планирует продолжить масштабные капиталовложения в развитие сетей 4G для дальнейшей модернизации и улучшения качества связи.

LTE относится к технологии 4G и является одним из первых её стандартов. Для передачи данных используется новый метод обработки сигнала. LTE обеспечивает быструю скорость и загрузку. Теоретически, радиус действия такой станции может быть неограниченным.

Напомним, клиенты «Билайна» в новогоднюю ночь активно пользовались мобильным интернетом.