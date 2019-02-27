Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

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Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине НовосибирскаРубрика: общество
27.02.2019 14:12
фото со страницы Ильи Варламова в соцсети Facebook
Известный московский блогер был шокирован качеством построек новосибирского ЖК «Просторный».
Илья Варламов в ЖЖ рассказал о своей поездке на Южно-Чемской жилмассив Новосибирска. Блогер ужаснулся качеством построек, которые, по его мнению, непригодны для жилья и не соответствуют строительным нормам.
«Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому», – написал Варламов в своём ЖЖ.
Блогер рассказал о том, что официально дома ещё не сданы, но в них уже живут люди. По его мнению, микрорайон совершенно не благоустроен, в нём нет дорог и фонарей.
«Что представляют собой дома? Это просто коробки из самых дешёвых панелей. Застройщик задался целью построить самое дешёвое и убогое жильё, взял самые дешёвые материалы, самых криволапых строителей – и получился ЖК "Просторный"», – рассказал Илья.
Блогер отметил, что вместо благоустройства обнаружил только строительный мусор, который был присыпан снегом.
«Интересно, как этот ад будет выглядеть весной?» – добавил Варламов.
Напомним, в ноябре 2018 года Сиб.фм рассказывал о тонкостях работы блогеров.
Комментарии
в яблочко. хотя никто про это не пишет, видимо всех все устраивает!
Лента новостей
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