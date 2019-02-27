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Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

Рубрика: общество

27.02.2019 14:12

фото со страницы Ильи Варламова в соцсети Facebook

Известный московский блогер был шокирован качеством построек новосибирского ЖК «Просторный». 

Илья Варламов в ЖЖ рассказал о своей поездке на Южно-Чемской жилмассив Новосибирска. Блогер ужаснулся качеством построек, которые, по его мнению, непригодны для жилья и не соответствуют строительным нормам. 

«Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому», – написал Варламов в своём ЖЖ.

Блогер рассказал о том, что официально дома ещё не сданы, но в них уже живут люди. По его мнению, микрорайон совершенно не благоустроен, в нём нет дорог и фонарей. 

«Что представляют собой дома? Это просто коробки из самых дешёвых панелей. Застройщик задался целью построить самое дешёвое и убогое жильё, взял самые дешёвые материалы, самых криволапых строителей – и получился ЖК "Просторный"», – рассказал Илья.

Блогер отметил, что вместо благоустройства обнаружил только строительный мусор, который был присыпан снегом. 

«Интересно, как этот ад будет выглядеть весной?» – добавил Варламов.

Напомним, в ноябре 2018 года Сиб.фм рассказывал о тонкостях работы блогеров.

Теги: блогер ЖК

Комментарии

Сергей 27.02.2019 15:02
в яблочко. хотя никто про это не пишет, видимо всех все устраивает!
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Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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