Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

фото со страницы Ильи Варламова в соцсети Facebook

Известный московский блогер был шокирован качеством построек новосибирского ЖК «Просторный».

Илья Варламов в ЖЖ рассказал о своей поездке на Южно-Чемской жилмассив Новосибирска. Блогер ужаснулся качеством построек, которые, по его мнению, непригодны для жилья и не соответствуют строительным нормам.

«Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому», – написал Варламов в своём ЖЖ.

Блогер рассказал о том, что официально дома ещё не сданы, но в них уже живут люди. По его мнению, микрорайон совершенно не благоустроен, в нём нет дорог и фонарей.

«Что представляют собой дома? Это просто коробки из самых дешёвых панелей. Застройщик задался целью построить самое дешёвое и убогое жильё, взял самые дешёвые материалы, самых криволапых строителей – и получился ЖК "Просторный"», – рассказал Илья.

Блогер отметил, что вместо благоустройства обнаружил только строительный мусор, который был присыпан снегом.

«Интересно, как этот ад будет выглядеть весной?» – добавил Варламов.

Напомним, в ноябре 2018 года Сиб.фм рассказывал о тонкостях работы блогеров.