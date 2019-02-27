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Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

Рубрика: общество

27.02.2019 10:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчина сливал топливо теплохода «Ленанефть-2006» для продажи.

Омский районный суд Омской области приговорил экс-капитана теплохода ОАО «Иртышское пароходство» к двум годам лишения свободы условно. Виновный украл с доверенного ему судна дизельное топливо на сумму 1 207 144 рубля. Об этом сообщили пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе судебного следствия выяснилось, что 13 сентября 2018 года капитан теплохода «Ленанефть-2006», остановившись на реке Иртыш, слил дизельное топливо для его продажи. За 29 тонн капитан получил 350 тысяч рублей.

В сообщении уточняется, что капитан продумал план заранее и приказал мотористу остановится вблизи села Красноярка, где топливо было слито в бак баржи «ГНБ-175».

Напомним, в феврале 2019 года кража крупной суммы денег из сейфа новосибирской компании попала на видеозапись камер наблюдения

Теги: суд Омская область кража

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

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вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

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