Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

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Мужчина сливал топливо теплохода «Ленанефть-2006» для продажи.

Омский районный суд Омской области приговорил экс-капитана теплохода ОАО «Иртышское пароходство» к двум годам лишения свободы условно. Виновный украл с доверенного ему судна дизельное топливо на сумму 1 207 144 рубля. Об этом сообщили пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе судебного следствия выяснилось, что 13 сентября 2018 года капитан теплохода «Ленанефть-2006», остановившись на реке Иртыш, слил дизельное топливо для его продажи. За 29 тонн капитан получил 350 тысяч рублей.

В сообщении уточняется, что капитан продумал план заранее и приказал мотористу остановится вблизи села Красноярка, где топливо было слито в бак баржи «ГНБ-175».

Напомним, в феврале 2019 года кража крупной суммы денег из сейфа новосибирской компании попала на видеозапись камер наблюдения