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Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

Рубрика: проиcшествия

27.02.2019 12:48

фото с сайта pixabay.com

При разборе завалов на пепелище бывшего многоквартирного дома обнаружили тела ещё двоих детей. 

В городе Мариинске Кемеровской области минувшей ночью загорелся трёхквартирный дом. Люди проживали только в одной из квартир. Первоначально были обнаружены тела шестерых погибших, в том числе и одного ребёнка. 

«В общей сложности обнаружены тела восьми человек. Это трое детей и пятеро взрослых. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.  

Напомним, что СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». 

Теги: пожар Кузбасс

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Предложить новость

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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