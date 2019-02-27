Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

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При разборе завалов на пепелище бывшего многоквартирного дома обнаружили тела ещё двоих детей.

В городе Мариинске Кемеровской области минувшей ночью загорелся трёхквартирный дом. Люди проживали только в одной из квартир. Первоначально были обнаружены тела шестерых погибших, в том числе и одного ребёнка.

«В общей сложности обнаружены тела восьми человек. Это трое детей и пятеро взрослых. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Напомним, что СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».