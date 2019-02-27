Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

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Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человекРубрика: проиcшествия
27.02.2019 12:48
фото с сайта pixabay.com
При разборе завалов на пепелище бывшего многоквартирного дома обнаружили тела ещё двоих детей.
В городе Мариинске Кемеровской области минувшей ночью загорелся трёхквартирный дом. Люди проживали только в одной из квартир. Первоначально были обнаружены тела шестерых погибших, в том числе и одного ребёнка.
«В общей сложности обнаружены тела восьми человек. Это трое детей и пятеро взрослых. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается», – сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.
Напомним, что СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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