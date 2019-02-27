Директор Краеведческого музея заявил, что продолжит хранить оружие

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Директора музея Андрея Шаповалова обвинили в незаконном хранении оружия среди экспонатов.

«Какой была ваша первая реакция на проверку?» – спросил корреспондент Сиб.фм:

«Да никакой. Нас проверяла Росгвардия. Отдел, который занимается лицензированием и хранением оружия. Нашли недостатки в оформлении журналов. Произошла обычная история. Изменились требования. Мы как хранили оружие, так и храним его. Это не боевое оружие, это музейное. Не знали, что нужно заполнять новые журналы. Для хранения оружия у нас ведётся вся необходимая документация. Есть сейфы, специальные комнаты. Просто поменялись ответственные за тем, кто за этим блюдёт... Раньше следили МВД, теперь – Росгвардия... Новые требования...» – ответил директор музея.

В дирекции краеведческого музея Сиб.фм заверили, что выполнили все требования законодательства.

Напомним, сегодня, 27 февраля, провели проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере оборота оружия.