Директор Краеведческого музея заявил, что продолжит хранить оружие

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Директор Краеведческого музея заявил, что продолжит хранить оружиеРубрика: общество
27.02.2019 18:51
фото с сайта pixabay.com
Директора музея Андрея Шаповалова обвинили в незаконном хранении оружия среди экспонатов.
«Какой была ваша первая реакция на проверку?» – спросил корреспондент Сиб.фм:
«Да никакой. Нас проверяла Росгвардия. Отдел, который занимается лицензированием и хранением оружия. Нашли недостатки в оформлении журналов. Произошла обычная история. Изменились требования. Мы как хранили оружие, так и храним его. Это не боевое оружие, это музейное. Не знали, что нужно заполнять новые журналы. Для хранения оружия у нас ведётся вся необходимая документация. Есть сейфы, специальные комнаты. Просто поменялись ответственные за тем, кто за этим блюдёт... Раньше следили МВД, теперь – Росгвардия... Новые требования...» – ответил директор музея.
В дирекции краеведческого музея Сиб.фм заверили, что выполнили все требования законодательства.
Напомним, сегодня, 27 февраля, провели проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере оборота оружия.
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Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро
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