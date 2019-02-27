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Директор Краеведческого музея заявил, что продолжит хранить оружие

Рубрика: общество

27.02.2019 18:51

фото с сайта pixabay.com

Директора музея Андрея Шаповалова обвинили в незаконном хранении оружия среди экспонатов. 

«Какой была ваша первая реакция на проверку?» – спросил корреспондент Сиб.фм: 

«Да никакой. Нас проверяла Росгвардия. Отдел, который занимается лицензированием и хранением оружия. Нашли недостатки в оформлении журналов. Произошла обычная история. Изменились требования. Мы как хранили оружие, так и храним его. Это не боевое оружие, это музейное. Не знали, что нужно заполнять новые журналы. Для хранения оружия у нас ведётся вся необходимая документация. Есть сейфы, специальные комнаты. Просто поменялись ответственные за тем, кто за этим блюдёт... Раньше следили МВД, теперь – Росгвардия... Новые требования...» – ответил директор музея.

В дирекции краеведческого музея Сиб.фм заверили, что выполнили все требования законодательства. 

Напомним, сегодня, 27 февраля, провели проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере оборота оружия.  

Теги: Краеведческий музей

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Предложить новость

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

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сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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