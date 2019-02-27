Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

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Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружияРубрика: общество
27.02.2019 15:49
фото с сайта pixabay.com
Прокуратура Центрального района Новосибирска привлекла к административной ответственности директора краеведческого музея за свободный доступ к оружейным экспонатам.
Сегодня стало известно, что прокуратура Центрального района Новосибирска провела проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере оборота оружия. В залах ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей» нашли нарушения.
«Установлено, что в залах музея, в нарушение требований законодательства, демонстрируются образцы огнестрельного оружия, к которым посетители имеют прямой доступ. Витрины, в которых хранятся образцы, не опломбированы. В музее не ведется книга выдачи оружия и патронов», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Речь идет о четырёх сотнях образцов огнестрельного оружия, которые представлены в экспозиции краеведческого музея. Этот список включает в себя ныне популярные у коллекционеров механизмы: пистолет автоматический ППК 1931 года выпуска, ручной пулемет ДП, выпущенный в 1927 году, гладкоствольную дульно-зарядную пушку, охотничье ружье с кремнёвым замком, пистолет-пулемёт 1941 года выпуска.
В отношении директора музея возбуждено административное дело о нарушении правил хранения оружия. В музее на проверку отреагировали оперативно: витрины опломбированы, заведена книга оборота оружия.
Напомним, 16 января через Новосибирск прошёл эшелон из Лаоса с действующими танками Т-34, которые до последнего времени стояли на вооружении азиатского государства.
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