Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

5 баллов
-3
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

Рубрика: общество

27.02.2019 15:49

фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Центрального района Новосибирска привлекла к административной ответственности директора краеведческого музея за свободный доступ к оружейным экспонатам. 

Сегодня стало известно, что прокуратура Центрального района Новосибирска провела проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере оборота оружия. В залах ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей» нашли нарушения. 

«Установлено, что в залах музея, в нарушение требований законодательства, демонстрируются образцы огнестрельного оружия, к которым посетители имеют прямой доступ. Витрины, в которых хранятся образцы, не опломбированы. В музее не ведется книга выдачи оружия и патронов», – говорится в официальном сообщении ведомства.  

Речь идет о четырёх сотнях образцов огнестрельного оружия, которые представлены в экспозиции краеведческого музея. Этот список включает в себя ныне популярные у коллекционеров механизмы: пистолет автоматический ППК 1931 года выпуска, ручной пулемет ДП, выпущенный в 1927 году, гладкоствольную дульно-зарядную пушку, охотничье ружье с кремнёвым замком, пистолет-пулемёт 1941 года выпуска. 

В отношении директора музея возбуждено административное дело о нарушении правил хранения оружия. В музее на проверку отреагировали оперативно: витрины опломбированы, заведена книга оборота оружия. 

Напомним, 16 января через Новосибирск прошёл эшелон из Лаоса с действующими танками Т-34, которые до последнего времени стояли на вооружении азиатского государства. 

Теги: Краеведческий музей оружие

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский краевед опубликовал постановление о переименовании города 12.02.2019 В Новосибирске пройдёт выставка об истории музыкального театра 01.02.2019 Офицеры 41-й армии получают пистолеты нового поколения 30.01.2019 В Новосибирске ликвидировали подпольное производство оружия 24.01.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...