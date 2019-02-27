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В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

Рубрика: общество

27.02.2019 15:11

фото пользователя hueviebin1.livejournal.com/

Подготовка к молодёжным спортивным соревнованиям идёт полным ходом: в городе на стенах домов нарисовали двери и убирают снег газонокосилкой. 

Пользователь Hueviebin1 интернет-платформы LiveJournal поделился своими впечатлениями о том, как в Красноярске готовятся к предстоящей Всемирной зимней универсиаде. Он отметил, что там, где не хватило чистого снега, старый просто убирают лопатой или газонокосилкой. 

«Беда лишь в том, что грязного снега в Красноярске много — фактически Красноярск весь и есть сплошная грязь, а рабочих мало... Как же быть в такой ситуации? Если вы считаете ситуацию безвыходной, то вы просто недооцениваете нашу фирменную смекалочку», – пишет на своей странице пользователь. 

В середине февраля рабочие украшали город вырубленными ёлками – так они посадили целую аллею. Помимо этого в городе на стенах домов рисуют двери, которые нельзя открыть, а тротуары моют шампунем. Неприглядные пейзажи закрывают высокими заборами. В больницах медсёстры плетут лебедей из простыни, которых потом садят на больничные койки. 

Такой случай не единственный в России. В прошлом году в Ростове-на-Дону перед ЧМ по футболу в окнах домов, которые стоят по маршруту из аэропорта в центр города, нарисовали фигурки счастливых горожан. 

фото из архива Сиб. фм

Напомним, сотрудники аэропорта Толмачёво съели фрукты из багажа жительницы Новосибирска

 

Теги: Красноярск Универсиада подготовка

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Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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