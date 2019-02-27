В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

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Подготовка к молодёжным спортивным соревнованиям идёт полным ходом: в городе на стенах домов нарисовали двери и убирают снег газонокосилкой.

Пользователь Hueviebin1 интернет-платформы LiveJournal поделился своими впечатлениями о том, как в Красноярске готовятся к предстоящей Всемирной зимней универсиаде. Он отметил, что там, где не хватило чистого снега, старый просто убирают лопатой или газонокосилкой.

«Беда лишь в том, что грязного снега в Красноярске много — фактически Красноярск весь и есть сплошная грязь, а рабочих мало... Как же быть в такой ситуации? Если вы считаете ситуацию безвыходной, то вы просто недооцениваете нашу фирменную смекалочку», – пишет на своей странице пользователь.

В середине февраля рабочие украшали город вырубленными ёлками – так они посадили целую аллею. Помимо этого в городе на стенах домов рисуют двери, которые нельзя открыть, а тротуары моют шампунем. Неприглядные пейзажи закрывают высокими заборами. В больницах медсёстры плетут лебедей из простыни, которых потом садят на больничные койки.

Такой случай не единственный в России. В прошлом году в Ростове-на-Дону перед ЧМ по футболу в окнах домов, которые стоят по маршруту из аэропорта в центр города, нарисовали фигурки счастливых горожан.

фото из архива Сиб. фм

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