Лучший медицинский отель России нашли в Сибири

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Лучший медицинский отель России нашли в СибириРубрика: общество
27.02.2019 15:14
фото с сайта sanrussia.ru
Санаторий «Россия» в Белокурихе стал обладателем престижной премии Russian Hospitality Awards 2018.
Санаторий «Россия» алтайского курорта в Белокурихе стал победителем 2018 года в номинации «Лучший медицинский отель».
На победу в этом направлении претендовали именитые санатории «Плаза» в Кисловодске, «Источник» в Ессентуках и «Заполярье» в Сочи. Участники должны были подтвердить свою состоятельность по уровню размещения, лечения и питания, расположению отеля, комфорту и безопасности для всех категорий гостей. Кроме того, оценивались доступность и качество услуг.
Проект Russian Hospitality Awards является некоммерческим. Конкурсантов оценивают эксперты и пользователи booking.com и trustyou.com.
Напомним, в Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого».
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Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске
Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро
Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем
Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска
В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства
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