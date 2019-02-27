Лучший медицинский отель России нашли в Сибири

фото с сайта sanrussia.ru

Санаторий «Россия» в Белокурихе стал обладателем престижной премии Russian Hospitality Awards 2018.

Санаторий «Россия» алтайского курорта в Белокурихе стал победителем 2018 года в номинации «Лучший медицинский отель».

На победу в этом направлении претендовали именитые санатории «Плаза» в Кисловодске, «Источник» в Ессентуках и «Заполярье» в Сочи. Участники должны были подтвердить свою состоятельность по уровню размещения, лечения и питания, расположению отеля, комфорту и безопасности для всех категорий гостей. Кроме того, оценивались доступность и качество услуг.

Проект Russian Hospitality Awards является некоммерческим. Конкурсантов оценивают эксперты и пользователи booking.com и trustyou.com.

Напомним, в Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого».