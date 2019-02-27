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Лучший медицинский отель России нашли в Сибири

Рубрика: общество

27.02.2019 15:14

фото с сайта sanrussia.ru

Санаторий «Россия» в Белокурихе стал обладателем престижной премии Russian Hospitality Awards 2018. 

Санаторий «Россия» алтайского курорта в Белокурихе стал победителем 2018 года в номинации «Лучший медицинский отель».

На победу в этом направлении претендовали именитые санатории «Плаза» в Кисловодске, «Источник» в Ессентуках и «Заполярье» в Сочи. Участники должны были подтвердить свою состоятельность по уровню размещения, лечения и питания, расположению отеля, комфорту и безопасности для всех категорий гостей. Кроме того, оценивались доступность и качество услуг. 

Проект Russian Hospitality Awards является некоммерческим. Конкурсантов оценивают эксперты и пользователи booking.com и trustyou.com. 

Напомним, в Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого». 

Теги: отели Алтайский край

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Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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