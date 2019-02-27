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Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

Рубрика: общество, наука

27.02.2019 18:47

фото с сайта pixabay.com

В России уже в этом году планируют узаконить дистанционный способ получения высшего и среднего профессионального образования.

В Министерстве образования и науки РФ решили разработать метод признания самообразования, для чего в 2019 году внесут соответствующие поправки в федеральный закон. Изменения считают необходимыми для того, чтобы у людей появился стимул получать образование по федеральной программе «Новые возможности». Об этом сообщило ТАСС.

Первое, что планирует сделать Минобрнауки — это ввести зачёты отдельных курсов для среднего профессионального и высшего образования.

Ранее глава министерства Михаил Котюков сообщил, что в течении пяти лет около 20 % образовательных программ высших учебных заведений должны будут проходит удалённо. На данный момент решается вопрос о переходе с традиционных программ на дистанционные.

Напомним, в марте 2018 года образование будущего попробовали смоделировать участники «УчСиба-2018» в Новосибирске.

Теги: образование Минобрнауки

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Предложить новость

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

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НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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