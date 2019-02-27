Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

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В России уже в этом году планируют узаконить дистанционный способ получения высшего и среднего профессионального образования.

В Министерстве образования и науки РФ решили разработать метод признания самообразования, для чего в 2019 году внесут соответствующие поправки в федеральный закон. Изменения считают необходимыми для того, чтобы у людей появился стимул получать образование по федеральной программе «Новые возможности». Об этом сообщило ТАСС.

Первое, что планирует сделать Минобрнауки — это ввести зачёты отдельных курсов для среднего профессионального и высшего образования.

Ранее глава министерства Михаил Котюков сообщил, что в течении пяти лет около 20 % образовательных программ высших учебных заведений должны будут проходит удалённо. На данный момент решается вопрос о переходе с традиционных программ на дистанционные.

Напомним, в марте 2018 года образование будущего попробовали смоделировать участники «УчСиба-2018» в Новосибирске.