Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

Грабители работают в паре; один берёт деньги, другой угрожает газовым баллончиком.

Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают преступников, которые совершили серию ограблений микрокредитных организаций, выдающих быстрые займы. За февраль преступники успели ограбить шесть точек в разных районах города – Ленинском, Дзержинском, Калининском и Кировском.

Почти во всех случаях действия преступников попадали на видео. На записи видно, что налётчики – молодые люди около 18 лет, которые, угрожая баллончиком со слезоточивым газом работнику пункта, забирают деньги.

;

«Физического вреда преступники никому не нанесли, только напугали баллончиком, но не выстрелили. Работники таких контор, как правило, девушки, сопротивления оказывать и не пытались», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Общую сумму материального ущерба, нанесённого МФО, в ведомстве озвучить пока не смогли.

Преступникам грозит до четырёх лет лишения свободы по статье «грабёж».

Напомним, ранее в Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили.