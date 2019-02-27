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Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

27.02.2019 18:47

фото с сайта pixabay.com

Грабители работают в паре; один берёт деньги, другой угрожает газовым баллончиком. 

Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают преступников, которые совершили серию ограблений микрокредитных организаций, выдающих быстрые займы. За февраль преступники успели ограбить шесть точек в разных районах города – Ленинском, Дзержинском, Калининском и Кировском. 

Почти во всех случаях действия преступников попадали на видео. На записи видно, что налётчики – молодые люди около 18 лет, которые, угрожая баллончиком со слезоточивым газом работнику пункта, забирают деньги. 

;

«Физического вреда преступники никому не нанесли, только напугали баллончиком, но не выстрелили. Работники таких контор, как правило, девушки, сопротивления оказывать и не пытались», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Общую сумму материального ущерба, нанесённого МФО, в ведомстве озвучить пока не смогли.

Преступникам грозит до четырёх лет лишения свободы по статье «грабёж».

Напомним, ранее в Новосибирске мигранты избили мужчину битой и ограбили. 

 

Теги: полиция Новосибирск Налетчики Грабители грабеж

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сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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