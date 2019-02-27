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Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метроРубрика: проиcшествия
27.02.2019 18:18
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Сотрудники полиции задержали в Новосибирске молодого человека, который едва не погиб под поездом в метрополитене.
Инцидент произошёл днём сегодня, 27 февраля. На станции метро «Заельцовская» 20-летний юноша упал на рельсы перед приближающимся поездом. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Машинист вовремя успел отреагировать и экстренно остановил поезд, не сбив молодого человека. Затем парень самостоятельно поднялся с путей на платформу, где его задержали и передали полиции.
«Его задерживали несколько человек. Очень разъярённо толкался и выбивался.<...> Затем, когда его повалили и задержали, машинист издал гудок и подбежала полиция. Там на него надели наручники и увели», – рассказала очевидица.
Девушка также сообщила, что сразу после задержания поезд продолжит движение.
Напомним, в феврале антитеррористические учения в новосибирском метро сняли на видео.
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Лента новостей
Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске
Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро
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