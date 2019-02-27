НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

фото предоставила пресс-служба НГТУ

Университет планирует вернуться к старому названию «НЭТИ», наполнив его новыми смыслами.

Завтра, 29 февраля, в 15:30 в актовом зале первого корпуса Новосибирского государственного технического университета состоятся открытые слушания на тему «Новый бренд НГТУ». Известные выпускники вуза, его руководство, студенты и эксперты дизайна и брендинга станут гостями и спикерами мероприятия.

Всего в слушаниях должно будет принять участие около 500 человек. На мероприятии представят новый бренд НГТУ, а также коммуникационную стратегию и современный логотип.

«За сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и, прежде всего, новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию», – заявил ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Разрабатывать новый бренд начали ещё в 2017 году, когда НГТУ вошёл в число опорных вузов страны. За это время провели крупные исследования, в которых всего приняло участие свыше трёх тысяч респондентов.

Над новым брендом трудились как сотрудники Управления информационной политики и кафедры социологии и массовых коммуникаций вуза, так и сторонние от него личности: декан Высшей школы журналистики ТГУ, директор SNDR в Новосибирской области Илья Мясников, руководитель Управления коммуникаций ТГУ профессор Юлия Эмер и проректор по научной работе НГУ архитектуры и дизайна Галина Паршукова.

В пресс-службе университета отметили, что они вернутся к старому названию «НЭТИ», добавив в него новый смысл. Связано это с тем, что, согласно их исследованию, большинство студентов и выпускников до сих пор так называют вуз. Правда, официальное название останется прежним.

Напомним, в январе НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов.