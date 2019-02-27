В ДТП в центре Новосибирска разбился BMW

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Девушка за рулём «Фольксвагена» задела BMW, который в результате ДТП отбросило в опору моста.

На Ипподромской улице в Центральном районе Новосибирска вечером 26 февраля столкнулись Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка, которая сидела за рулём «Фольксвагена», задела BMV на скорости 60-70 километров в час. Автомобиль BMW отбросило в опору моста.

«Только что проезжал мимо и видел это все. Хорошо, что водитель BMW остался жив. Я заметил, на заднем сиденье стоит детское кресло. Слава богу, что ребёнка не было в этот момент», – сообщает очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков подтвердил информацию об аварии.

Напомним, 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошло крупное ДТП.