В ДТП в центре Новосибирска разбился BMW

4 балла
-1
65.62 74.49
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

В ДТП в центре Новосибирска разбился BMW

Рубрика: проиcшествия

27.02.2019 09:39

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Девушка за рулём «Фольксвагена» задела BMW, который в результате ДТП отбросило в опору моста. 

На Ипподромской улице в Центральном районе Новосибирска вечером 26 февраля столкнулись Volkswagen Jetta и BMW 7-й серии. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». 

Девушка, которая сидела за рулём «Фольксвагена», задела BMV на скорости 60-70 километров в час. Автомобиль BMW отбросило в опору моста. 

«Только что проезжал мимо и видел это все. Хорошо, что водитель BMW остался жив. Я заметил, на заднем сиденье стоит детское кресло. Слава богу, что ребёнка не было в этот момент», – сообщает очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков подтвердил информацию об аварии.

Напомним, 25 февраля в Ленинском районе Новосибирска произошло крупное ДТП.

Теги: ДТП авария

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
05.02.2013

Я встану - ты сядешь

Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...

Читать далее

Новости по теме

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре сегодня 09:58 Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице 25.02.2019 Автобус раздавил голову охранника автовокзала в Кемерове 25.02.2019 Land Cruiser-200 с новосибирцем за рулём упал с моста в Белокурихе 25.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

Выжившие в смертельном ДТП в Новосибирске находятся в больнице