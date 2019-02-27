Новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппа

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Новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппаРубрика: наука
27.02.2019 17:28
фото с сайта pixabay.com
Новосибирские учёные вместе с коллегами из Санкт-Петербурга разрабатывают методику борьбы с гриппом на основе ДНК человека.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от трёх до пяти миллионов человек в мире болеют гриппом. До полумиллиона умирают вследствие его осложнений. Наиболее успешным методом борьбы с вирусом сегодня является вакцинация. Однако, как уверяют учёные, современное производство вакцин сталкивается с экономическими сложностями. Прежде всего, это высокая цена технологии производства существующей вакцины. Кроме того, технология производства вакцины на куриных эмбрионах дорогостояща.
«Мы разрабатываем технологию выращивания штаммов гриппа на линии клеток человека. Сейчас на клеточных линиях человека уже получают вакцины против многих вирусов, в частности краснухи, бешенства, гепатита А. Это удобно во многих отношениях: проще организовать производство, автоматизировать процессы. С куриными яйцами в целом процесс получается трудоёмкий и дорогой», — рассказывает научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, кандидат химических наук Григорий Степанов.
Напомним, в Новосибирске за медпомощью из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом обратилось свыше 21 тысячи человек.
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