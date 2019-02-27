Новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппа

5 баллов
-3
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппа

Рубрика: наука

27.02.2019 17:28

фото с сайта pixabay.com

Новосибирские учёные вместе с коллегами из Санкт-Петербурга разрабатывают методику борьбы с гриппом на основе ДНК человека. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от трёх до пяти миллионов человек в мире болеют гриппом. До полумиллиона умирают вследствие его осложнений. Наиболее успешным методом борьбы с вирусом сегодня является вакцинация. Однако, как уверяют учёные, современное производство вакцин сталкивается с экономическими сложностями. Прежде всего, это высокая цена технологии производства существующей вакцины. Кроме того, технология производства вакцины на куриных эмбрионах дорогостояща.

«Мы разрабатываем технологию выращивания штаммов гриппа на линии клеток человека. Сейчас на клеточных линиях человека уже получают вакцины против многих вирусов, в частности краснухи, бешенства, гепатита А. Это удобно во многих отношениях: проще организовать производство, автоматизировать процессы. С куриными яйцами в целом процесс получается трудоёмкий и дорогой», — рассказывает научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, кандидат химических наук Григорий Степанов. 

Напомним, в Новосибирске за медпомощью из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом обратилось свыше 21 тысячи человек.

Теги: СО РАН грипп ОРВИ Санкт-Петербург

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
18.02.2019

«Исторические» страсти

Как бывший вице-губернатор Виктор Козодой ходил...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
05.09.2017

Денег нет, но вы учёный

Как быть молодым учёным и не стать нищим молодым ...

Читать далее
Image
16.02.2017

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Что такое реиндустриализация по-новосибирски и чего от ...

Читать далее
Image
02.02.2017

Арктика как предчувствие

Что ищут в недрах арктических территорий чин...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске часть горожан принципиально не ставят прививки от кори 25.02.2019 Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля 22.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...