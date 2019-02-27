Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

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Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтингеРубрика: общество
27.02.2019 10:51
фото из группы НГУ в соцсети «ВКОНТАКТЕ»
НГУ вошёл в топ-100 международного рейтинга по физике и астрономии.
Компания Quacquarelli Symonds составила ежегодный рейтинг лучших университетов мира. По итогам исследования НГУ занял 68 место по естественным наукам и вошёл в группу «51-100» по физике и астрономии. Университет занял 182 строчку по инженерным и техническим наукам, улучшив свои позиции на 18 пунктов. По химическому направлению НГУ опережает все российские вузы и входит в группу «151-200».
При составлении рейтинга QS World University Rankings by Subject 2019 исследователи учитывали индекс цитируемости, академическую репутацию вуза, востребованность выпускников среди работодателей и индекс Хирша.
По итогам исследования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова лидирует среди российских вузов. МГУ вошёл в топ-50 по пяти направлениям.
Лидерами международного рейтинга остаются американские учебные заведения. Гарвардский университет занимает первое место по 12 направлениям, Массачусетский технологический институт – по 11.
Напомним, ректор НГУ вошёл в рейтинг лучших в России.
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