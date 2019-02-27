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Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

Рубрика: общество

27.02.2019 10:51

фото из группы НГУ в соцсети «ВКОНТАКТЕ»

НГУ вошёл в топ-100 международного рейтинга по физике и астрономии.

Компания Quacquarelli Symonds составила ежегодный рейтинг лучших университетов мира. По итогам исследования НГУ занял 68 место по естественным наукам и вошёл в группу «51-100» по физике и астрономии. Университет занял 182 строчку по инженерным и техническим наукам, улучшив свои позиции на 18 пунктов. По химическому направлению НГУ опережает все российские вузы и входит в группу «151-200». 

При составлении рейтинга QS World University Rankings by Subject 2019 исследователи учитывали индекс цитируемости, академическую репутацию вуза, востребованность выпускников среди работодателей и индекс Хирша.

По итогам исследования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова лидирует среди российских вузов. МГУ вошёл в топ-50 по пяти направлениям.

Лидерами международного рейтинга остаются американские учебные заведения. Гарвардский университет занимает первое место по 12 направлениям, Массачусетский технологический институт – по 11. 

Напомним, ректор НГУ вошёл в рейтинг лучших в России.

Теги: вузы рейтинги НГУ

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Предложить новость

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Индинок и Янковский посмотрят на 90-е годы под новым углом

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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