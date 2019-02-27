Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

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В 2017 году в России почти 20 тысяч женщин умерли от онкологических заболеваний.

Аналитики Федеральной службы государственной статистики выяснили, что самая распространённая причина смертности трудоспособных женщин в России – новообразования. К ним относятся как злокачественные, так и доброкачественные опухоли тканей и органов. Эта информация появилась на официальном сайте службы сегодня, 27 февраля.

По данным Росстата, только в 2017 году из-за проблем с онкологией умерли 19,6 тысячи женщин. На втором месте среди причин смертности специалисты назвали болезни, связанные с системой кровообращения(18,9 тысячи). Третье место заняли внешние факторы: аварии, несчастные случаи, нападения (15,8 тысячи).

Напомним, 63 % новосибирцев считают, что профессии можно разделить на «женские» и «мужские».