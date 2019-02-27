Убийцу двух человек посадят на 16 лет в Тыве

фото с сайта pixabay.com

Первое убийство мужчине помог совершить собутыльник; второе убийство преступник совершил спустя год в одиночку.

Следственный комитет РФ по Республике Тыва собрал доказательства вины 24-летнего жителя села Бай-Хаак Тандинского района в убийстве двух человек, которые он совершил в 2017 и 2018 годах. В конце февраля этого, 2019 года суд вынес ему приговор.

Следствием и судом было установлено, что первое убийство мужчина совершил в марте 2017 года у себя дома, когда распивал алкоголь в компании двух собутыльников. С одним из мужчин у него произошёл конфликт. Обвиняемый напал на мужчину с ножом, а третий участник – с топором. Вместе они убили 34-летнего мужчину, расчленили труп и закопали в подвале заброшенного дома.

Обвиняемому удавалось скрывать преступление почти год, учитывая, что соучастник убийства, орудовавший топором, скончался через полгода и не успел предстать перед правосудием.

О преступлении, совершённом в марте 2017 года, стало известно в феврале 2018, когда оперативники вышли на подозреваемого, расследуя другое преступление, совершённое им же в декабре 2017.

Второе преступление началось с того, что убийца вновь распивал спиртное с односельчанами. Ночью между мужчинами вспыхнул конфликт, который завершился тяжким убийством – преступник убил 22-летнего парня, отрубив ему голову. После убийства мужчина спрятал тело в погребе своего дома.

В феврале 2018 года обеспокоенные пропажей родственники убитого обратились в полицию. Усилиями следователей СК РФ и оперативников УУР МВД России по Республике Тыва, удалось выйти на подозреваемого, обнаружить тело, а также узнать о предыдущем убийстве.

«В местах захоронения, указанных осуждённым, следственно-оперативной группой были обнаружены расчленённые останки потерпевших, второй был опознан родственниками, а для установления принадлежности обнаруженных останков первому потерпевшему была проведена генотипоскопическая экспертиза», – говорится на сайте Следственного комитета по Республике Тыва.

Эксперты, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, пришли к выводу, что во время совершения преступления обвиняемый находился в сознании и отдавал отчёт своим действиям.

Напомним, ранее в Кузбассе женщина убила своего собутыльника с инвалидностью; обвиняемая утверждает, что он к ней приставал.