Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

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Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублейРубрика: общество
27.02.2019 10:17
фото сайта pixabay.com
В 2020 году объём финансирования ремонтных работ увеличится на 7,7 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом.
Власти города увеличили бюджет государственной программы по развитию автодорог. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Изменения внесли в программу в связи с необходимостью заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством и получением межбюджетного трансферта. Также планируется заключение федерального гранта на строительство мостовой через Обь.
«В 2019 году мы увеличили объёмы финансирования. В этом году он составил 16,7 миллиарда рублей, увеличение составило 3,1 миллиарда рублей. Мы планируем задействовать 200 миллионов местного бюджета», – рассказал Костылевский.
По словам министра, финансирование в 2020 году составит 24,4 миллиарда рублей. Из местного бюджета также задействуют 200 миллионов рублей. В 2021 – 24,4 миллиарда рублей, из них финансирование из местного бюджета – 300 миллионов рублей.
Помимо этого, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог потратят 303,5 миллиона рублей.
Напомним, вчера стало известно, что в Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов.
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