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Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

Рубрика: общество

27.02.2019 10:17

фото сайта pixabay.com

В 2020 году объём финансирования ремонтных работ увеличится на 7,7 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом. 

Власти города увеличили бюджет государственной программы по развитию автодорог. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Изменения внесли в программу в связи с необходимостью заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством и получением межбюджетного трансферта. Также планируется заключение федерального гранта на строительство мостовой через Обь. 

«В 2019 году мы увеличили объёмы финансирования. В этом году он составил 16,7 миллиарда рублей, увеличение составило 3,1 миллиарда рублей. Мы планируем задействовать 200 миллионов местного бюджета», – рассказал Костылевский. 

По словам министра, финансирование в 2020 году составит 24,4 миллиарда рублей. Из местного бюджета также задействуют 200 миллионов рублей. В 2021 – 24,4 миллиарда рублей, из них финансирование из местного бюджета – 300 миллионов рублей. 

Помимо этого, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог потратят 303,5 миллиона рублей. 

Напомним, вчера стало известно, что в Новосибирске планируют построить новую трамвайную линию за 10 миллионов. 

Теги: дороги Правительство Новосибирской области Костылевский

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В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

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Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

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Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

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