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В Бурятии мальчик просидел три дня в квартире с мёртвой бабушкой

Рубрика: проиcшествия

27.02.2019 16:11

фото с сайта pixabay.com

У ребёнка не осталось ни отца, ни матери; родственники мальчика по материнской линии оформляют опеку. 

Воспитатели детского сада в Улан-Удэ в течение трёх дней не могли выйти на связь с опекуном четырёхлетнего ребёнка и 25 февраля обратились за помощью в правоохранительные органы.

«На место жительства ребёнка выехала полиция, а также инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе проверки выяснили, что опекун ребёнка, 71-летняя бабушка, умерла, её внук три дня был заперт наедине с телом. Мальчика госпитализировали.», – рассказали в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Также в ведомстве добавили, что сейчас родственники мальчика по материнской линии оформляют опеку и уже скоро ребёнок попадёт в новую семью. Причину смерти женщины предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе. 

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей, подделав свидетельства о рождении. 

 

Теги: полиция Бурятия ПДН сирота

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Предложить новость

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Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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