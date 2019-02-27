В Бурятии мальчик просидел три дня в квартире с мёртвой бабушкой

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У ребёнка не осталось ни отца, ни матери; родственники мальчика по материнской линии оформляют опеку.

Воспитатели детского сада в Улан-Удэ в течение трёх дней не могли выйти на связь с опекуном четырёхлетнего ребёнка и 25 февраля обратились за помощью в правоохранительные органы.

«На место жительства ребёнка выехала полиция, а также инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе проверки выяснили, что опекун ребёнка, 71-летняя бабушка, умерла, её внук три дня был заперт наедине с телом. Мальчика госпитализировали.», – рассказали в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Также в ведомстве добавили, что сейчас родственники мальчика по материнской линии оформляют опеку и уже скоро ребёнок попадёт в новую семью. Причину смерти женщины предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей, подделав свидетельства о рождении.