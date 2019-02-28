В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

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В этом году участники полумарафона в Академгородке смогут также попробовать себя в эстафете.

V Новосибирский весенний полумарафон в честь юбилея решили провести не в марте, а 7 апреля. Более того, организаторы ввели новый формат – эстафеты. Принять участие в мероприятии может человек любого уровня спортивной подготовки. Профессионалы смогут попробовать себя на дистанции в 21,1 километра, а новички – пробежать забег в пять километров.

В этом году финишной аркой станут башни Академпарка, которые являются символом Новосибирского весеннего полумарафона. В 2018 году в мероприятии приняло участие 500 человек, в этот раз максимальное количество бегунов может составить 850 человек.

«В Академгородке очень много людей, ведущих активный образ жизни, а бег является одним из самых популярных видов спорта. Мы уверены, что весенний полумарафон будет настоящим спортивным праздником и, надеемся, со временем станет одной из “визитных карточек” Академгородка», – сообщил директор Новосибирского весеннего полумарафона Павел Розанов.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Напомним, в августе бегунья из Новосибирска победила в легендарном столичном полумарафоне.