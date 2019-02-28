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В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

Рубрика: общество

28.02.2019 07:09

фото с сайта pixabay.com

В этом году участники полумарафона в Академгородке смогут также попробовать себя в эстафете.

V Новосибирский весенний полумарафон в честь юбилея решили провести не в марте, а 7 апреля. Более того, организаторы ввели новый формат – эстафеты. Принять участие в мероприятии может человек любого уровня спортивной подготовки. Профессионалы смогут попробовать себя на дистанции в 21,1 километра, а новички – пробежать забег в пять километров.

В этом году финишной аркой станут башни Академпарка, которые являются символом Новосибирского весеннего полумарафона. В 2018 году в мероприятии приняло участие 500 человек, в этот раз максимальное количество бегунов может составить 850 человек.

«В Академгородке очень много людей, ведущих активный образ жизни, а бег является одним из самых популярных видов спорта. Мы уверены, что весенний полумарафон будет настоящим спортивным праздником и, надеемся, со временем станет одной из “визитных карточек” Академгородка», – сообщил директор Новосибирского весеннего полумарафона Павел Розанов.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Напомним, в августе бегунья из Новосибирска победила в легендарном столичном полумарафоне.

Теги: спорт бег

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сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

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вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

вчера 14:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:58 Общество 0 Коммент.

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