Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

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Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведемРубрика: общество
27.02.2019 14:41
фото сайта pixabay.com
Чтобы избежать встречи с опасным животным, нужно громко петь и говорить, а ещё лучше взять с собой собаку – она поможет отогнать хищника.
Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о том, что в это время года велика вероятность встречи с медведями. Сотрудники службы дали несколько советов, как себя вести, если вы увидели зверя.
Бурый медведь нападает на человека в редких случаях – если он ранен, голоден, разозлён или когда защищает потомство. «Чтобы избежать встречи в лесу, нужно громко петь или говорить, привязать на себя колокольчик», – говорится в сообщении.
По словам спасателей, можно даже взять с собой собаку. Ни в коем случае нельзя приближаться к останкам животных – это мог быть обед медведя, а это значит, что животное может находиться где-то неподалёку.
В Сибири встретить медведя можно в любое время года, особенно в северной части области.
«Нужно помнить, что все эти правила сработают только на адекватном медведе, который спокоен и не голоден. Первыми медведи не нападают, по своей природе они очень пугливы», – рассказал корреспонденту Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
Если вы всё-таки встретились с агрессивной особью, то нужно попытаться уйти – отступать мелкими шагами назад, не делать резких движений и следить за реакцией животного.
Напомним, сегодня, 27 февраля, в День полярного медведя, новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества.
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