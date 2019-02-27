Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

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Чтобы избежать встречи с опасным животным, нужно громко петь и говорить, а ещё лучше взять с собой собаку – она поможет отогнать хищника.

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о том, что в это время года велика вероятность встречи с медведями. Сотрудники службы дали несколько советов, как себя вести, если вы увидели зверя.

Бурый медведь нападает на человека в редких случаях – если он ранен, голоден, разозлён или когда защищает потомство. «Чтобы избежать встречи в лесу, нужно громко петь или говорить, привязать на себя колокольчик», – говорится в сообщении.

По словам спасателей, можно даже взять с собой собаку. Ни в коем случае нельзя приближаться к останкам животных – это мог быть обед медведя, а это значит, что животное может находиться где-то неподалёку.

В Сибири встретить медведя можно в любое время года, особенно в северной части области.

«Нужно помнить, что все эти правила сработают только на адекватном медведе, который спокоен и не голоден. Первыми медведи не нападают, по своей природе они очень пугливы», – рассказал корреспонденту Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов.

Если вы всё-таки встретились с агрессивной особью, то нужно попытаться уйти – отступать мелкими шагами назад, не делать резких движений и следить за реакцией животного.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в День полярного медведя, новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества.