5 баллов
-3
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

Рубрика: общество

27.02.2019 14:41

фото сайта pixabay.com

Чтобы избежать встречи с опасным животным, нужно громко петь и говорить, а ещё лучше взять с собой собаку – она поможет отогнать хищника. 

Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о том, что в это время года велика вероятность встречи с медведями. Сотрудники службы дали несколько советов, как себя вести, если вы увидели зверя. 

Бурый медведь нападает на человека в редких случаях – если он ранен, голоден, разозлён или когда защищает потомство. «Чтобы избежать встречи в лесу, нужно громко петь или говорить, привязать на себя колокольчик», – говорится в сообщении. 

По словам спасателей, можно даже взять с собой собаку. Ни в коем случае нельзя приближаться к останкам животных – это мог быть обед медведя, а это значит, что животное может находиться где-то неподалёку. 

В Сибири встретить медведя можно в любое время года, особенно в северной части области.

«Нужно помнить, что все эти правила сработают только на адекватном медведе, который спокоен и не голоден. Первыми медведи не нападают, по своей природе они очень пугливы», – рассказал корреспонденту Сиб.фм заместитель начальника МАСС Константин Максимов. 

Если вы всё-таки встретились с агрессивной особью, то нужно попытаться уйти – отступать мелкими шагами назад, не делать резких движений и следить за реакцией животного. 

Напомним, сегодня, 27 февраля, в День полярного медведя, новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества. 

Теги: Сибирь МАСС бурый медведь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосибирска

сегодня 14:12 Общество 1 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский фехтовальщик-колясочник занял второе место в мировом рейтинге

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта вчера 11:33 Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска 24.02.2019 В Новосибирске молодая пара приковала себя наручниками к перилам – пришлось вызывать спасателей 16.02.2019

Популярное

Image

Щенка-мутанта с необычной лапой нашли на свалке под Новосибирском

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Филипп Киркоров записал stories на вокзале Новосибирск-Главный

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...