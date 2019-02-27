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В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

Рубрика: общество

27.02.2019 19:22

фото с сайта sakk.su

500 тысяч рублей подарили на юбилей новосибирскому образовательному учреждению на обновление технической базы.

Сегодня, 27 февраля, замминистра образования области Александр Флекс вручил руководителям Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Покрышкина сертификат на 500 тысяч рублей. Деньги пойдут на развитие материально-технической базы учреждения.

Такой денежный подарок кадетскому корпусу вручили на празднике в честь его десятилетия. Во время мероприятия Александр Флекс подарил сотрудникам учреждения почётную грамоту за вклад в развитие образования.

«Корпус поддерживает статус региона как авиационного центра: продолжает традиции, заложенные сибирскими авиастроителями и лётчиками, героями-авиаторами, открывает дорогу в небо юным авиаторам», – сообщили в министерстве образования

Сибирский авиационный кадетский корпус по итогам 2013-2014 года был признан победителем в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Лидер трудовой и профессиональной деятельности».

Напомним, в апреле казачий кадетский корпус Новосибирской области признан лучшим в России.

Теги: образование Правительство Новосибирской области Минобрнауки

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Лента новостей

Предложить новость

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

сегодня 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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