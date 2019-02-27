В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

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500 тысяч рублей подарили на юбилей новосибирскому образовательному учреждению на обновление технической базы.

Сегодня, 27 февраля, замминистра образования области Александр Флекс вручил руководителям Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Покрышкина сертификат на 500 тысяч рублей. Деньги пойдут на развитие материально-технической базы учреждения.

Такой денежный подарок кадетскому корпусу вручили на празднике в честь его десятилетия. Во время мероприятия Александр Флекс подарил сотрудникам учреждения почётную грамоту за вклад в развитие образования.

«Корпус поддерживает статус региона как авиационного центра: продолжает традиции, заложенные сибирскими авиастроителями и лётчиками, героями-авиаторами, открывает дорогу в небо юным авиаторам», – сообщили в министерстве образования

Сибирский авиационный кадетский корпус по итогам 2013-2014 года был признан победителем в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Лидер трудовой и профессиональной деятельности».

Напомним, в апреле казачий кадетский корпус Новосибирской области признан лучшим в России.