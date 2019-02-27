В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

Фото со страницы Центрального парка в социальной сети «ВКонтакте»

Последним днём работы катка в Центральном парке Новосибирска станет 28 февраля.

Центральный парк Новосибирска объявил о закрытии главного городского катка. Его последний день работы – 28 февраля. Об этом рассказала сегодня, 27 февраля, администрация парка.

«Уже потепление, дело идёт к весне. Поэтому каток придётся закрыть», – прокомментировали ситуацию в администрации.

Главный каток города открылся в середине декабря прошлого, 2018 года. На катке проводились праздники для детей.

«В марте уже никто кататься не хочет. Ждём следующего года», – прокомментировали закрытие катка в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 29 января началась подготовка к строительству светодиодного фонтана в Центральном парке Новосибирска.