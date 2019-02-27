В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

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В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского каткаРубрика: общество
27.02.2019 14:47
Фото со страницы Центрального парка в социальной сети «ВКонтакте»
Последним днём работы катка в Центральном парке Новосибирска станет 28 февраля.
Центральный парк Новосибирска объявил о закрытии главного городского катка. Его последний день работы – 28 февраля. Об этом рассказала сегодня, 27 февраля, администрация парка.
«Уже потепление, дело идёт к весне. Поэтому каток придётся закрыть», – прокомментировали ситуацию в администрации.
Главный каток города открылся в середине декабря прошлого, 2018 года. На катке проводились праздники для детей.
«В марте уже никто кататься не хочет. Ждём следующего года», – прокомментировали закрытие катка в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 29 января началась подготовка к строительству светодиодного фонтана в Центральном парке Новосибирска.
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Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем
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