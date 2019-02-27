Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Авария произошла в декабре прошлого года; мужчина проехал на красный свет и сбил пешехода.

Следователи ГУ МВД России по городу Новосибирску закончили расследование смертельного ДТП, которое произошло в декабре прошлого года на улице Богдана Хмельницкого.

Как удалось выяснить оперативникам, водитель ВАЗ-2102 двигался со стороны улицы Учительской в направлении улицы 25 лет Октября, где проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пешехода. От полученных травм 56-летняя женщина скончалась на месте аварии.

«Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится на сайте ведомства.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности. В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое в отношении водителя, рассмотрят в суде.

Напомним, выжившие пассажиры ВАЗ-21093, залетевшие в результате аварии 25 февраля под фуру, находятся в новосибирской больнице; в ДТП погибли трое из шести пассажиров.