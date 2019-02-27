Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

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Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебреРубрика: проиcшествия
27.02.2019 09:58
с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Авария произошла в декабре прошлого года; мужчина проехал на красный свет и сбил пешехода.
Следователи ГУ МВД России по городу Новосибирску закончили расследование смертельного ДТП, которое произошло в декабре прошлого года на улице Богдана Хмельницкого.
Как удалось выяснить оперативникам, водитель ВАЗ-2102 двигался со стороны улицы Учительской в направлении улицы 25 лет Октября, где проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пешехода. От полученных травм 56-летняя женщина скончалась на месте аварии.
«Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится на сайте ведомства.
Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности. В ближайшее время уголовное дело, возбуждённое в отношении водителя, рассмотрят в суде.
Напомним, выжившие пассажиры ВАЗ-21093, залетевшие в результате аварии 25 февраля под фуру, находятся в новосибирской больнице; в ДТП погибли трое из шести пассажиров.
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