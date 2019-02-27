В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

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Специалисты отметили, что в целом в 2019 году цены на потребительском рынке повысились на 0,8 %.

В городе выросли цены на яблоки, капусту и виноград. О том, какие продукты ещё подорожали, рассказал в своём февральском исследовании Новосибирскстат.

«Существенное удорожание отмечено на большинство товаров плодоовощной продукции», — говорится в сообщении. Цены на свежие помидоры выросли на 25 %, чуть меньше на белокочанную капусту – увеличение составило почти 24 %. Стоимость винограда вырос на 8,3 %. Примерно на 6 % увеличились цены на морковь и чеснок. Незначительно подорожали груши и яблоки – увеличение составило около 3 %.

Стали дороже индейка (почти на 6 %) и консервы для детского питания (почти на 5 %). Больше придётся платить и любителям говяжьей печени – цены на нее выросли на 4,5 %. Подорожают свинина, говядина, курица и мясной фарш. Также подорожали кофе, макароны, сладости, мука, молоко и овсянка.

Однако есть и хорошие новости. Снизились цены на колбасу (на 2-4 % в зависимости от вида приготовления), сосиски и сардельки (на 2,6 %).

Напомним, три недели назад, 8 февраля, Новосибирскстат назвал стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека.