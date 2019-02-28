В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

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В Новосибирске подорожало большинство автозапчастейРубрика: Авто
28.02.2019 07:43
фото с сайта pixabay.com
Сайт бесплатных объявлений проанализировал рынок запчастей для автомобилей в Новосибирске; выяснилось, что чаще всего горожане нуждались в новом кузове.
Согласно исследованию «Авито», в 2018 году чаще всего новосибирские владельцы авто имели проблемы с кузовом – он вызвал 22,1 % от всего интереса к запчастям. Второе и третье места заняли детали двигателя (16 %), трансмиссия и привод (9,1 %) соответственно.
Крепче всего оказались стёкла, набрав лишь 1,2 %. А 0,5 % пришлось на машины, которые продавали на запчасти.
«Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе нового года. Спрос на такой товар увеличился на 209 %», – отметили эксперты сайта.
По самой низкой цене среди запчастей в Новосибирске продавались для ТО – 1 967 рублей в среднем. Дороже всего горожанам обходились новые двигатели – 24 346 рублей. Сильнее же всех выросли цены на тормозную систему – их стоимость выросла на 31,1 %.
Напомним, в феврале стало известно, что новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям.
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