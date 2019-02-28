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В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

Рубрика: Авто

28.02.2019 07:43

фото с сайта pixabay.com

Сайт бесплатных объявлений проанализировал рынок запчастей для автомобилей в Новосибирске; выяснилось, что чаще всего горожане нуждались в новом кузове.

Согласно исследованию «Авито», в 2018 году чаще всего новосибирские владельцы авто имели проблемы с кузовом – он вызвал 22,1 % от всего интереса к запчастям. Второе и третье места заняли детали двигателя (16 %), трансмиссия и привод (9,1 %) соответственно.

Крепче всего оказались стёкла, набрав лишь 1,2 %. А 0,5 % пришлось на машины, которые продавали на запчасти.

«Автомобиль на запчасти стал безусловным лидером по росту востребованности среди пользователей сайта в январе нового года. Спрос на такой товар увеличился на 209 %», – отметили эксперты сайта.

По самой низкой цене среди запчастей в Новосибирске продавались для ТО – 1 967 рублей в среднем. Дороже всего горожанам обходились новые двигатели – 24 346 рублей. Сильнее же всех выросли цены на тормозную систему – их стоимость выросла на 31,1 %.

Напомним, в феврале стало известно, что новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям.

Теги: исследования автомобили

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

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