В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

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Карьерный сервис выяснил, сколько зарабатывают удалённые разработчики в разных регионах России.

По результатам исследования сервиса «Мой Круг», оказалось, что удалённые разработчики в Новосибирске зарабатывают больше всех в стране. Оплата их труда выше даже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и составляет 128 тысяч рублей в месяц.

Также исследователи отметили, что штатные программисты новосибирских ИТ-компаний зарабатывают на 60 % меньше – около 80 тысяч рублей.

«Такая большая разница между зарплатами удалённых и штатных сотрудников объясняется свободой в выборе работодателя. Новосибирские разработчики работают на московские или зарубежные компании, поэтому, вероятно, и получают намного больше своих коллег, которые работают в штате», – прокомментировал руководитель карьерного сервиса Максим Каракулов.

По размеру зарплаты штатных разработчиков Новосибирск оказался на четвёртом месте, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Что же касается удалённых сотрудников, то последующие места заняли Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань соответственно.

Напомним, в феврале новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы.