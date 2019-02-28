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В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

Рубрика: работа

28.02.2019 07:22

фото с сайта pixabay.com

Карьерный сервис выяснил, сколько зарабатывают удалённые разработчики в разных регионах России.

По результатам исследования сервиса «Мой Круг», оказалось, что удалённые разработчики в Новосибирске зарабатывают больше всех в стране. Оплата их труда выше даже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и составляет 128 тысяч рублей в месяц.

Также исследователи отметили, что штатные программисты новосибирских ИТ-компаний зарабатывают на 60 % меньше – около 80 тысяч рублей.

«Такая большая разница между зарплатами удалённых и штатных сотрудников объясняется свободой в выборе работодателя. Новосибирские разработчики работают на московские или зарубежные компании, поэтому, вероятно, и получают намного больше своих коллег, которые работают в штате», – прокомментировал руководитель карьерного сервиса Максим Каракулов.

По размеру зарплаты штатных разработчиков Новосибирск оказался на четвёртом месте, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Что же касается удалённых сотрудников, то последующие места заняли Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань соответственно.

Напомним, в феврале новосибирцы назвали плюсы и минусы удалённой работы.

Теги: IT исследования работа деньги

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сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

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В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

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