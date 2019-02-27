В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

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Поднимутся цены на аспирин, бромгексин, а также на некоторые медицинские товары.

Специалисты Новосибирскстата в своём февральском исследовании отметили рост цен на несколько «сердечных» препаратов и некоторые анальгетики.

В два раза подорожал валидол – упаковку, в которой 20 капсул, можно будет купить от 9 до 80 рублей в зависимости от места. Бисопролол подорожал на 4,2 %, стоимость препарата будет колебаться от 37 до 194 рублей.

Во время весенних простудных заболеваний новосибирцам тоже придётся раскошелиться. Выросли цены на противовоспалительные лекарственные средства: флуоцинолона ацетонид (на 3,1 %), супрастин (почти на 3 %), бромгексин (на 2,5 %). Комбинированные анальгетики выросли в цене на 1,1 %.

Также примерно в два раза стали дороже бинт, вата и тонометры. Однако снизились цены на аспирин – на 1,1 %, эссенциале форте – на 0,7 %, аллохол – на 0,6 %.

Напомним, в январе 2019 года Новосибирская область должна была получить около 600 миллионов рублей на лекарства для льготных категорий граждан.