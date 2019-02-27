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В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

Рубрика: общество

27.02.2019 13:56

фото сайта pixabay.com

Поднимутся цены на аспирин, бромгексин, а также на некоторые медицинские товары. 

Специалисты Новосибирскстата в своём февральском исследовании отметили рост цен на несколько «сердечных» препаратов и некоторые анальгетики. 

В два раза подорожал валидол – упаковку, в которой 20 капсул, можно будет купить от 9 до 80 рублей в зависимости от места. Бисопролол подорожал на 4,2 %, стоимость препарата будет колебаться от 37 до 194 рублей. 

Во время весенних простудных заболеваний новосибирцам тоже придётся раскошелиться. Выросли цены на противовоспалительные лекарственные средства: флуоцинолона ацетонид (на 3,1 %), супрастин (почти на 3 %), бромгексин (на 2,5 %). Комбинированные анальгетики выросли в цене на 1,1 %. 

Также примерно в два раза стали дороже бинт, вата и тонометры. Однако снизились цены на аспирин – на 1,1 %, эссенциале форте – на 0,7 %, аллохол – на 0,6 %. 

Напомним, в январе 2019 года Новосибирская область должна была получить около 600 миллионов рублей на лекарства для льготных категорий граждан. 

Теги: таблетки аптека рост цен

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В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

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В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

В эстафете поколений сыновья попробовали догнать отцов

сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров

сегодня 08:34 Бизнес 0 Коммент.

В День полярного медведя новосибирцев в зоопарке не пустят к виновникам торжества

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

Роструд напомнил о сокращённой рабочей неделе в марте

вчера 20:21 Работа 0 Коммент.

Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области

вчера 19:46 Общество 0 Коммент.

В интернете появился новый мем с фигуристами на скользких тротуарах Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

ФК «Сибирь» начал продавать билеты на первый матч в этом году

вчера 18:40 Общество 0 Коммент.

Склад топлива в новосибирской школе угрожал безопасности учеников

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

На Байкале развернули самый большой флаг России

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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