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Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

Рубрика: недвижимость

27.02.2019 20:18

фото с сайта pixabay.com

По поручению президента ипотечная ставка должна будет начать уменьшаться, а в закон об «ипотечных каникулах» внесут изменения.

 

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной до 1 июля внести в законодательство изменения об «ипотечных каникулах». Как сообщили на сайте Кремля, их будут предоставлять людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В целом ипотечная ставка должна пойти к снижению сначала до 9 %, а затем до 8 % и ниже. Также до 25 марта ставку должны понизить до 6 % для семей с двумя и более детьми. А те, у кого родился третий или последующий ребёнок, после 1 января 2019 года получат 450 тысяч рублей в счёт погашения ипотеки.

Напомним, в октябре 2018 года ипотека Сбербанка внезапно подорожала.

Теги: ипотека жилье деньги

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Предложить новость

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

сегодня 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

сегодня 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В честь Универсиады-2019 в Красноярске появились фальшивый снег и лебеди в больничных палатах

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске назвали дату закрытия главного городского катка

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В новосибирских аптеках в несколько раз подорожали цены на лекарства

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво реконструировали линию электропередачи и электроподстанцию

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми человек

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске значительно подорожали овощи и фрукты

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирский университет укрепил позиции в мировом рейтинге

сегодня 10:51 Общество 1 Коммент.

Бывший омский капитан теплохода осуждён за кражу 29 тонн топлива

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Областное правительство отремонтирует новосибирские дороги за 24 миллиарда рублей

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Недвижимость 0 Коммент.

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