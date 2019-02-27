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Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %Рубрика: недвижимость
27.02.2019 20:18
фото с сайта pixabay.com
По поручению президента ипотечная ставка должна будет начать уменьшаться, а в закон об «ипотечных каникулах» внесут изменения.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной до 1 июля внести в законодательство изменения об «ипотечных каникулах». Как сообщили на сайте Кремля, их будут предоставлять людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
В целом ипотечная ставка должна пойти к снижению сначала до 9 %, а затем до 8 % и ниже. Также до 25 марта ставку должны понизить до 6 % для семей с двумя и более детьми. А те, у кого родился третий или последующий ребёнок, после 1 января 2019 года получат 450 тысяч рублей в счёт погашения ипотеки.
Напомним, в октябре 2018 года ипотека Сбербанка внезапно подорожала.
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Лента новостей
Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро
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