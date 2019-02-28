16-летний новосибирец выиграл соревнования по автокроссу среди взрослых

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16-летний новосибирец выиграл соревнования по автокроссу среди взрослыхРубрика: общество
28.02.2019 17:11
Фото представил Никита Ильиных
Главными конкурентами новосибирского автогонщика стали представители Москвы, Рязани и Бийска.
Юный новосибирец выиграл Кубок России по автокроссу. Шестнадцатилетний Никита Ильиных обошёл опытных фаворитов турнира. Средний возраст участников соревнований – старше 30 лет. Новосибирский гонщик занял первое место по результатам четырёх этапов в классе Д-2. Главными соперниками сибиряка стали спортсмены из Москвы, Рязани и Бийска.
«В последнем финале я ехал четвёртым – получалось, что уже не становлюсь чемпионом. Но случилась авария: троих, шедших впереди, унесло с трассы, так что мне удалось вырваться вперед. Оставалось доехать два круга, главное было не упустить преимущество. Я доехал, и… Эмоции, конечно, были непередаваемые, когда понял, что стану победителем Кубка России», – поделился впечатлениями юный спортсмен.
Никита в 2017 году стал чемпионом Алтайского края. Тогда же он взял серебро в соревнованиях по Сибирскому федеральному округу. Спортсмен трижды становился чемпионом Новосибирской области. Победа на Кубке позволит Никите получить звание мастера спорта России.
Напомним, в феврале новосибирский боксёр стал победителем международного турнира.
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