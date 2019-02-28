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16-летний новосибирец выиграл соревнования по автокроссу среди взрослых

Рубрика: общество

28.02.2019 17:11

Фото представил Никита Ильиных

Главными конкурентами новосибирского автогонщика стали представители Москвы, Рязани и Бийска.

Юный новосибирец выиграл Кубок России по автокроссу. Шестнадцатилетний Никита Ильиных обошёл опытных фаворитов турнира. Средний возраст участников соревнований – старше 30 лет. Новосибирский гонщик занял первое место по результатам четырёх этапов в классе Д-2. Главными соперниками сибиряка стали спортсмены из Москвы, Рязани и Бийска.

«В последнем финале я ехал четвёртым – получалось, что уже не становлюсь чемпионом. Но случилась авария: троих, шедших впереди, унесло с трассы, так что мне удалось вырваться вперед. Оставалось доехать два круга, главное было не упустить преимущество. Я доехал, и… Эмоции, конечно, были непередаваемые, когда понял, что стану победителем Кубка России»,  поделился впечатлениями юный спортсмен.

Никита в 2017 году стал чемпионом Алтайского края. Тогда же он взял серебро в соревнованиях по Сибирскому федеральному округу. Спортсмен трижды становился чемпионом Новосибирской области. Победа на Кубке позволит Никите получить звание мастера спорта России. 

Напомним, в феврале новосибирский боксёр стал победителем международного турнира.

Теги: спорт автомобили чемпионат

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Предложить новость

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

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