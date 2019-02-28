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Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

Рубрика: экономика

28.02.2019 12:17

фото со страницы Анастасии Вади в соцсети «ВКонтакте»

Опасный груз с территории «Усольехимпрома» из Усолья-Сибирского Иркутской области привезут в Новосибирск на переработку. 

В Новосибирск для утилизации привезут 1082 баллона с остатками ртути, которые вывезли с территории предприятия-банкрота «Усольехимпром». Потенциально опасные ёмкости хранились на заброшенном заводе с нарушениями. По этому факту следственные органы завели уголовное дело в январе 2019 года. 

Известно, что утилизацией опасных отходов будет заниматься компания «Сибртуть». Её специалисты уже побывали на месте. Кроме баллонов с остатками жидкого металла они собрали заражённый мусор. 

С ноября 2018 года в Усолье-Сибирском введён режим чрезвычайной ситуации, вызванный необходимостью остановить хищение с территории «Усольехимпрома» заражённых ртутью демонтированных стройматериалов, сообщает сайт «Альтернативное информационное агентство Иркутской области». 

Сейчас под особой охраной находится территория, равная трети всего города, причём из проблемных земель половина принадлежит Росимуществу, а вторая половина находится в конкурсном управлении у кредиторов. 

Напомним, 26 февраля активисты ОНФ обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой разобраться в выделении участков под строительство на скотомогильнике.

Теги: ртуть Сибртуть

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Предложить новость

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

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