Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

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Опасный груз с территории «Усольехимпрома» из Усолья-Сибирского Иркутской области привезут в Новосибирск на переработку.

В Новосибирск для утилизации привезут 1082 баллона с остатками ртути, которые вывезли с территории предприятия-банкрота «Усольехимпром». Потенциально опасные ёмкости хранились на заброшенном заводе с нарушениями. По этому факту следственные органы завели уголовное дело в январе 2019 года.

Известно, что утилизацией опасных отходов будет заниматься компания «Сибртуть». Её специалисты уже побывали на месте. Кроме баллонов с остатками жидкого металла они собрали заражённый мусор.

С ноября 2018 года в Усолье-Сибирском введён режим чрезвычайной ситуации, вызванный необходимостью остановить хищение с территории «Усольехимпрома» заражённых ртутью демонтированных стройматериалов, сообщает сайт «Альтернативное информационное агентство Иркутской области».

Сейчас под особой охраной находится территория, равная трети всего города, причём из проблемных земель половина принадлежит Росимуществу, а вторая половина находится в конкурсном управлении у кредиторов.

Напомним, 26 февраля активисты ОНФ обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой разобраться в выделении участков под строительство на скотомогильнике.