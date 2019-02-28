Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

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Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условноРубрика: общество
28.02.2019 10:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Предприниматель за денежное вознаграждение получал от сотрудников полиции информацию об умерших в Новосибирске.
Суд признал виновным руководителя ритуального агентства «Гранит» в даче взяток – об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. 41-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Такой длительный условный срок считается довольно редким.
Следствие и суд установили, что предприниматель давал взятки сотрудникам полиции, чтобы получить информацию о персональных данных умерших в Новосибирске, а именно их фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, а также местонахождение.
Разглашение и распространение персональных данных в России ограничено нормативно-правовыми актами, а также статьёй «О персональных данных» Федерального закона РФ. Обстоятельства, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, выявили сотрудники ГУ МВД России по региону.
Напомним, в январе бывший начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки.
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