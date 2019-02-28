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Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

Рубрика: общество

28.02.2019 10:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Предприниматель за денежное вознаграждение получал от сотрудников полиции информацию об умерших в Новосибирске.

Суд признал виновным руководителя ритуального агентства «Гранит» в даче взяток – об этом сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. 41-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Такой длительный условный срок считается довольно редким.

Следствие и суд установили, что предприниматель давал взятки сотрудникам полиции, чтобы получить информацию о персональных данных умерших в Новосибирске, а именно их фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, а также местонахождение.

Разглашение и распространение персональных данных в России ограничено нормативно-правовыми актами, а также статьёй «О персональных данных» Федерального закона РФ. Обстоятельства, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела, выявили сотрудники ГУ МВД России по региону.

Напомним, в январе бывший начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки.

Теги: взятки суд приговор

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Лента новостей

Предложить новость

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

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