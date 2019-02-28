Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

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Сотрудники сайта по поиску работы проанализировали объявления о поиске работников в Новосибирске.

По данным аналитиков HeadHunter, самой высокооплачиваемой вакансией за февраль стала директора по развитию ИТ-проектов за 500 тысяч рублей в месяц. На данную должность ищут человека, способного понять бизнес-задачу и предложить актуальное проектное решение. Кандидат должен уметь проводить экспертизы в ИТ-технологиях, мыслить аналитически и иметь выстраивать коммуникацию с заказчиками.

Второе место заняли сразу две вакансии. Первая: директора сети « Хлебница» за 250 тысяч рублей. Вторая вакансия — это руководитель отдела разработки программного обеспечения с заработной платой от 250 до 300 тысяч рублей. Сотруднику будут предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в шесть недель.

С небольшим отставанием тройку лидеров замкнул senior go developer (старший разработчик) за 247 тысяч рублей. За ним следом идёт вакансия ведущего инженера за 239 тысяч рублей, работа вахтовая — в Якутии. Пятую же строчку заняли технолог-менеджер и системный/бизнес аналитик за 200 тысяч рублей.

«За что работодатели готовы платить серьезные высокие зарплаты? Если отбросить профессиональные навыки, то возникает достаточно чёткий список soft skills. <...> Чаще всего работодатели говорят о грамотности устной и письменной речи, аналитических способностях, самоорганизации, презентационных навыках или навыках продаж», — прокомментировала руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО Елана Таращук.

Напомним, в феврале аналитики выяснили, что в Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков.