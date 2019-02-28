Гибель шестилетнего мальчика при пожаре расследуют в Омске

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Неисправная печь стала причиной пожара, который унёс жизнь ребёнка.

СУ СК Российской Федерации по Омской области начало проверку по факту гибели ребёнка, которая произошла во время пожара в частном доме города Омска

Жертвой стал шестилетний мальчик. По предварительным данным следствия, мать оставила мальчика под присмотром его дедушки, затопившего неисправную печь, которая спровоцировала возгорание и сильное задымление дома.

«Ребёнок, которого везли в больницу с признаками острого отравления угарным газом, скончался. В настоящее время следователи работают на месте происшествия», – говорится на сайте пресс-центра ведомства.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Кемеровской области пожар унёс жизни восьми человек, трое из которых дети.