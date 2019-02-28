Гибель шестилетнего мальчика при пожаре расследуют в Омске

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Гибель шестилетнего мальчика при пожаре расследуют в ОмскеРубрика: проиcшествия
28.02.2019 16:57
фото с сайта pixabay.com
Неисправная печь стала причиной пожара, который унёс жизнь ребёнка.
СУ СК Российской Федерации по Омской области начало проверку по факту гибели ребёнка, которая произошла во время пожара в частном доме города Омска
Жертвой стал шестилетний мальчик. По предварительным данным следствия, мать оставила мальчика под присмотром его дедушки, затопившего неисправную печь, которая спровоцировала возгорание и сильное задымление дома.
«Ребёнок, которого везли в больницу с признаками острого отравления угарным газом, скончался. В настоящее время следователи работают на месте происшествия», – говорится на сайте пресс-центра ведомства.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее в Кемеровской области пожар унёс жизни восьми человек, трое из которых дети.
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