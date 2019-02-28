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Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

Рубрика: общество

28.02.2019 18:39

фото с сайта pixabay.com

От шести тысяч рублей и меньше вернут малообеспеченным семьям в Новосибирской области, после их перехода на цифровое вещание.

Свыше 37 тысяч жителей Новосибирской области смогут получить компенсацию за переход на цифровое телевидение. Деньги вернут малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, а также ветеранам, инвалидам и узникам концлагерей или других мест принудительного содержания людей времён ВОВ.

Всего будет два варианта предоставления компенсации: для жителей, которые проживают в населённых пунктах в зоне охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и для тех, чьи города и посёлки находятся вне этой зоны.

Первым вернут не более одной тысячи рублей, а вторым не свыше шести тысяч рублей. Данный закон будет действовать с 1 января 2018 года до 31 декабря 2019 года.

«После принятия закона нам предстоит разработать и принять подзаконные акты на уровне Правительства региона. Все процедуры мы успеваем завершить до перехода Новосибирской области на цифровое вещание», – отметил губернатор Андрей Травников.

 

Напомним, с 1 января в России нельзя принимать аналоговый сигнал – вместо этого запущено цифровое теле- и радиовещание.

 

Теги: телевидение Правительство Новосибирской области Травников Андрей льготы

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