Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

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МКУ «Горэлектротранспорт» объявило электронный аукцион на восстановление и комплектование трамвайных локомотивов и подвижного состава на территории подрядчика.

Электронный аукцион на выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 состоится 18 марта. Начальная цена контракта – более 185 миллионов рублей. За эти средства необходимо модернизировать 10 вагонов. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 55,5 миллиона рублей.

На каждый вагон заказчик даёт срок исполнения работ 45 календарных дней. Все 10 трамваев должны быть модернизированы к концу декабря 2019 года. Модернизация включает в себя ремонт ходовой части, кузова, тепло- и звукоизоляцию салона, внутреннюю отделку из негорючего светлого пластика. Поручни должны быть металлическими, покрытыми порошковой краской, сиденья – антивандальными из винилискожи.

Трамвайные вагоны должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров со светодиодными табло и бегущей строкой, а также путеочистителем, двумя песочницами и новым тяговым аккумулятором. В салоне необходимо установить системы видеофиксации с возможностью трансляции в режиме реального времени. Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев или 35 тысяч километров пробега.

Отметим, что стоимость нового трамвая – около 25 миллионов рублей. В 2016 году мэрия уже закупала подержанные трамваи Мосгортранса и ремонтировала их. В апреле 2018 года было объявлено о решении купить ещё 20 таких трамваев. В марте прошлого года УФАС отменяло аукцион на покупку модернизированных трамваев за 90 миллионов рублей по жалобе одного из участников.

Напомним, в 2016 году холдинг «Белкоммунмаш» предлагал создать в Новосибирске предприятие по капитальному ремонту трамваев на базе Кировского и Октябрьского трамвайных парков.