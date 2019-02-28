Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

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Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницахРубрика: общество
28.02.2019 19:26
фото с сайта pixabay.com
В больницах Новосибирской области провели проверки, чтобы найти причины больших очередей к регистратурам.
Глава регионального минздрава Андрей Лиханов посетил две поликлиники, № 2 и № 27, чьи пациенты жаловались на большие очереди к регистратурам. Он отметил, что на данный момент в области ведётся большая работа по совершенствованию автоматизированной медицинской информационной системы, которая в том числе отвечает за электронную запись к врачу. И в последнее время начали происходить сбои при внедрении новых модулей МИС.
Как показала проверка, это и привело к большим очередям. Люди не могли зарегистрироваться через интернет и им приходилось идти в саму поликлинику за талонами к врачу.
«Специалисты, которые занимаются реализацией данного проекта, прилагают максимум усилий к тому, чтобы оперативно устранять все проблемы, возникающие в регистратурах лечебных учреждений, и завершить модернизацию медицинской информационной системы в максимально короткие сроки», – сообщил Андрей Лиханов.
В региональном минздраве извинились перед местными жителями за временные неудобства. Также руководителям медицинских учреждений посоветовали оперативнее реагировать на подобных сбои в работе электронной записи. Например, ставить больше на это время работников в регистратуру.
Ведомство напомнило, что к врачу можно записаться тремя способами: на сайте reg.nso.ru, по номеру 124 или в регистратуре поликлиники
Напомним, в мае 2018 года новосибирский минздрав проверял сообщения об очередях в поликлинике № 18.
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