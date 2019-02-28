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В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 11:54

фото с сайта «Правоохранительный портал Кузбасса»

Собака стоимостью в 15 тысяч рублей исчезла со двора хозяйки в городе Анджеро-Судженск; полицейские вернули питомца в этот же день. 

Девушка обратилась в Анжеро-Судженский отдел полиции ГУ МВД по Кемеровской области с заявлением о пропаже своей собаки породы хаски. Она рассказала, что собаку по кличке Туман неизвестный похитил с её двора. 

Прибывшие на место оперативники смогли быстро отыскать похитителя собаки – к его дому от места пропажи собаки вели следы ботинок на снегу. Саму собаку полиция обнаружила в надворных постройках. 

«Огромное спасибо полицейским, которые помогли нам отыскать нашего лучшего друга! Теперь мы снова вместе», – поблагодарила полицейских девушка.

Злоумышленник рассказал полицейским, что он выкрал хаски, чтобы потребовать с хозяйки выкуп за его возвращение – 15 тысяч рублей. В отношении преступника решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, в середине февраля маленькую девочку в Томске до смерти загрызли две огромные собаки.

 

Теги: полиция кража происшествие Кемеровская область Похищение

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Предложить новость

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сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

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