В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

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В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупаРубрика: проиcшествия
28.02.2019 11:54
фото с сайта «Правоохранительный портал Кузбасса»
Собака стоимостью в 15 тысяч рублей исчезла со двора хозяйки в городе Анджеро-Судженск; полицейские вернули питомца в этот же день.
Девушка обратилась в Анжеро-Судженский отдел полиции ГУ МВД по Кемеровской области с заявлением о пропаже своей собаки породы хаски. Она рассказала, что собаку по кличке Туман неизвестный похитил с её двора.
Прибывшие на место оперативники смогли быстро отыскать похитителя собаки – к его дому от места пропажи собаки вели следы ботинок на снегу. Саму собаку полиция обнаружила в надворных постройках.
«Огромное спасибо полицейским, которые помогли нам отыскать нашего лучшего друга! Теперь мы снова вместе», – поблагодарила полицейских девушка.
Злоумышленник рассказал полицейским, что он выкрал хаски, чтобы потребовать с хозяйки выкуп за его возвращение – 15 тысяч рублей. В отношении преступника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в середине февраля маленькую девочку в Томске до смерти загрызли две огромные собаки.
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