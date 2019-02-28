В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

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Собака стоимостью в 15 тысяч рублей исчезла со двора хозяйки в городе Анджеро-Судженск; полицейские вернули питомца в этот же день.

Девушка обратилась в Анжеро-Судженский отдел полиции ГУ МВД по Кемеровской области с заявлением о пропаже своей собаки породы хаски. Она рассказала, что собаку по кличке Туман неизвестный похитил с её двора.

Прибывшие на место оперативники смогли быстро отыскать похитителя собаки – к его дому от места пропажи собаки вели следы ботинок на снегу. Саму собаку полиция обнаружила в надворных постройках.

«Огромное спасибо полицейским, которые помогли нам отыскать нашего лучшего друга! Теперь мы снова вместе», – поблагодарила полицейских девушка.

Злоумышленник рассказал полицейским, что он выкрал хаски, чтобы потребовать с хозяйки выкуп за его возвращение – 15 тысяч рублей. В отношении преступника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в середине февраля маленькую девочку в Томске до смерти загрызли две огромные собаки.