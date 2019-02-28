Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

фото со страницы группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Сообщение об упавшем в заводских цехах мужчине поступило на телефон спасателей МАСС в 00:25; через час мужчину спустили вниз и передали в руки медиков.

В Кировском районе Новосибирска неопознанный мужчина упал с металлической площадки четвёртого по высоте перекрытия заводского цеха на второе перекрытие. Это произошло ночью, 28 февраля, на территории завода рядом с авторынком «Столица».

«По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место происшествия, спасатели поднялись по лестнице, расположенной в цехе, на площадку, где находился мужчина, аккуратно переложили его на жёсткие носилки и спустили из труднодоступного места вниз, после чего перенесли в автомобиль скорой медицинской помощи, где передали его бригаде врачей», – сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

По предварительной информации спасателей и медиков, потерпевший получил при падении перелом шеи, челюсти, обеих рук и, возможно, ноги. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники завода опознать мужчину не смогли и заявили, что, по их мнению, мужчина отношения к предприятию не имеет.

Напомним, вчера, 27 февраля, в Новосибирске молодой парень упал на рельсы перед приближающимся поездом в метрополитене.