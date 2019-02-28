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Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 10:01

фото со страницы группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Сообщение об упавшем в заводских цехах мужчине поступило на телефон спасателей МАСС в 00:25; через час мужчину спустили вниз и передали в руки медиков. 

В Кировском районе Новосибирска неопознанный мужчина упал с металлической площадки четвёртого по высоте перекрытия заводского цеха на второе перекрытие. Это произошло ночью, 28 февраля, на территории завода рядом с авторынком «Столица». 

«По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место происшествия, спасатели поднялись по лестнице, расположенной в цехе, на площадку, где находился мужчина, аккуратно переложили его на жёсткие носилки и спустили из труднодоступного места вниз, после чего перенесли в автомобиль скорой медицинской помощи, где передали его бригаде врачей», – сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте». 

По предварительной информации спасателей и медиков, потерпевший получил при падении перелом шеи, челюсти, обеих рук и, возможно, ноги. Пострадавший госпитализирован. 

Сотрудники завода опознать мужчину не смогли и заявили, что, по их мнению, мужчина отношения к предприятию не имеет. 

Напомним, вчера, 27 февраля, в Новосибирске молодой парень упал на рельсы перед приближающимся поездом в метрополитене. 

 

Теги: спасатели травма происшествие Новосибирск Завод

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вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

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