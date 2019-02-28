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НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

Рубрика: общество

28.02.2019 17:58

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НГТУ

Студенты Новосибирского университета смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.

Новосибирский офис Яндекс и НГТУ объявили о начале сотрудничества, которое начнётся со встречи студентов и разработчиков. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе НГТУ.

«Современные технологии анализа данных и искусственного интеллекта являются основополагающими с точки зрения перехода к цифровой экономике. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон – компаний-лидеров отрасли, академических институтов и вузов – позволит осуществить этот переход максимально эффективно», – прокомментировал декан ФПМИ НГТУ Владимир Тимофеев.

Российская IT-компания не первый год сотрудничает с ведущими университетами России. Для студентов это возможность реализовать свои знания на практике, стажируясь в одной из ведущих IT-компаний страны. Такое сотрудничество выгодно и компании Яндекс.

Помимо академической программы студентам расскажут о работе над Яндекс-браузером в новосибирском отделении и о защите платформы Яндекс.Маркет.

Напомним, сегодня, 28 февраля НГТУ планирует вернуться к старому названию «НЭТИ», наполнив его новыми смыслами.

 

Теги: НГТУ Яндекс

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Предложить новость

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

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