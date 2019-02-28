НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НГТУ

Студенты Новосибирского университета смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.

Новосибирский офис Яндекс и НГТУ объявили о начале сотрудничества, которое начнётся со встречи студентов и разработчиков. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе НГТУ.

«Современные технологии анализа данных и искусственного интеллекта являются основополагающими с точки зрения перехода к цифровой экономике. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон – компаний-лидеров отрасли, академических институтов и вузов – позволит осуществить этот переход максимально эффективно», – прокомментировал декан ФПМИ НГТУ Владимир Тимофеев.

Российская IT-компания не первый год сотрудничает с ведущими университетами России. Для студентов это возможность реализовать свои знания на практике, стажируясь в одной из ведущих IT-компаний страны. Такое сотрудничество выгодно и компании Яндекс.

Помимо академической программы студентам расскажут о работе над Яндекс-браузером в новосибирском отделении и о защите платформы Яндекс.Маркет.

Напомним, сегодня, 28 февраля НГТУ планирует вернуться к старому названию «НЭТИ», наполнив его новыми смыслами.