НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

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НГТУ начал сотрудничество с компанией ЯндексРубрика: общество
28.02.2019 17:58
ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ НГТУ
Студенты Новосибирского университета смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.
Новосибирский офис Яндекс и НГТУ объявили о начале сотрудничества, которое начнётся со встречи студентов и разработчиков. Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе НГТУ.
«Современные технологии анализа данных и искусственного интеллекта являются основополагающими с точки зрения перехода к цифровой экономике. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон – компаний-лидеров отрасли, академических институтов и вузов – позволит осуществить этот переход максимально эффективно», – прокомментировал декан ФПМИ НГТУ Владимир Тимофеев.
Российская IT-компания не первый год сотрудничает с ведущими университетами России. Для студентов это возможность реализовать свои знания на практике, стажируясь в одной из ведущих IT-компаний страны. Такое сотрудничество выгодно и компании Яндекс.
Помимо академической программы студентам расскажут о работе над Яндекс-браузером в новосибирском отделении и о защите платформы Яндекс.Маркет.
Напомним, сегодня, 28 февраля НГТУ планирует вернуться к старому названию «НЭТИ», наполнив его новыми смыслами.
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