Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

фото сайта pixabay.com

По данным соцопроса, жители города стали пятыми в рейтинге любителей горячего напитка среди городов России.

Эксперты маркетингового агентства ZOOM MARKET провели исследование в 25 городах и опубликовали результаты на своём сайте. Новосибирск вошёл в пятёрку лидеров.

Специалисты опросили около 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Во время личного интервью сотрудники агентства задавали несколько вопросов: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?», «Где вы предпочитаете пить кофе?».

По словам коммерческого директора компании Андрея Штырова, жители центральной части России и Урала больше любят натуральный кофе и предпочитают пить его в кофейнях. Также он отметил, что у почти 70 % опрошенных формат «кофе с собой» ассоциируется со студентами, а у 3 % – с образом бизнесмена.

Также в пятёрку лидеров вошли Санкт-Петербург (1 место), Екатеринбург (2 место), Москва (3 место) и Казань (4 место).

Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда.