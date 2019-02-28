Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

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Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страныРубрика: общество
28.02.2019 12:44
фото сайта pixabay.com
По данным соцопроса, жители города стали пятыми в рейтинге любителей горячего напитка среди городов России.
Эксперты маркетингового агентства ZOOM MARKET провели исследование в 25 городах и опубликовали результаты на своём сайте. Новосибирск вошёл в пятёрку лидеров.
Специалисты опросили около 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Во время личного интервью сотрудники агентства задавали несколько вопросов: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?», «Где вы предпочитаете пить кофе?».
По словам коммерческого директора компании Андрея Штырова, жители центральной части России и Урала больше любят натуральный кофе и предпочитают пить его в кофейнях. Также он отметил, что у почти 70 % опрошенных формат «кофе с собой» ассоциируется со студентами, а у 3 % – с образом бизнесмена.
Также в пятёрку лидеров вошли Санкт-Петербург (1 место), Екатеринбург (2 место), Москва (3 место) и Казань (4 место).
Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда.
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Лента новостей
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