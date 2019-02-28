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Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

Рубрика: общество

28.02.2019 12:44

фото сайта pixabay.com

По данным соцопроса, жители города стали пятыми в рейтинге любителей горячего напитка среди городов России. 

Эксперты маркетингового агентства ZOOM MARKET провели исследование в 25 городах и опубликовали результаты на своём сайте. Новосибирск вошёл в пятёрку лидеров. 

Специалисты опросили около 3000 респондентов в возрасте от 19 до 64 лет. Во время личного интервью сотрудники агентства задавали несколько вопросов: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?», «Где вы предпочитаете пить кофе?». 

По словам коммерческого директора компании Андрея Штырова, жители центральной части России и Урала больше любят натуральный кофе и предпочитают пить его в кофейнях. Также он отметил, что у почти 70 % опрошенных формат «кофе с собой» ассоциируется со студентами, а у 3 % – с образом бизнесмена. 

Также в пятёрку лидеров вошли Санкт-Петербург (1 место), Екатеринбург (2 место), Москва (3 место) и Казань (4 место). 

Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в топ-10 городов-любителей фастфуда.

 

Теги: кофе Новосибирск кофейня

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Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

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Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

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