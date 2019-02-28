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Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

Рубрика: экономика

28.02.2019 13:59

фото сайта pixabay.com

Большинство земельных участков регионы получили для целей жилищного строительства и иного развития территорий.

Новосибирской области выделят около 200 гектаров земель для постройки домов и решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом на своём сайте сообщила государственная компания «Дом.рф».

В ходе заседания Правительственной комиссии власти приняли решение передать 12 участков (площадью в 300 гектаров) неиспользуемых земель в распоряжение нескольких областей. Челябинской области передали 0,8 гектара для строительства дома в Магнитогорске после взрыва газа, Ростовской – более 7 гектаров для системы водоснабжения аэропортового комплекса, Красноярскому краю – 75 гектаров для создания парка, Приморскому краю — 11,5 гектара на создание Нагорного парка, а Татарстан – около 2 гектаров для строения хосписа и 1 гектар, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. 

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко отметил, что сроки передачи земель уже определены. Он попросил регионы не затягивать процедуру оформления. 

Также на заседании согласовали передачу агентских полномочий по 27 земельным участкам (в 50 гектаров) для строительства домов. 

Напомним, в августе прошлого года обманутые дольщики должны были получить жильё в Новосибирской области. 

 

Теги: Новосибирская область земля ДОМ.РФ

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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