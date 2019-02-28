Новосибирский экс-сенатор Иван Стариков попробует занять кресло Анатолия Локтя

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Сейчас политик находится в поисках единомышленников, которые бы поддержали его кандидатуру и убеждения.

Бывший депутат Государственной думы Иван Стариков в очередной раз хочет побороться за пост мэра города Новосибирска. Об этом сообщило издание «Континент Сибирь».

По словам самого политика, сейчас он ищет единомышленников, которые поддержат его кандидатуру на выборах в сентябре 2019 года. В интервью с журналистом издания он сказал, что, возможно, будет выдвиженцем «Партии перемен» – сейчас активно ведутся переговоры. Он заявил, что готов отказаться от выдвижения в пользу более молодого кандидата, который будет разделять его убеждения.

Политик уже выдвигался на пост мэра в 2014 году. В прошлый раз никто из депутатов его не поддержал. После этого он сам снял свою кандидатуру с выборов в пользу Анатолия Локтя. Также Стариков был главой представительства города в Москве в статусе вице-мэра, но через некоторое время уволился по собственному желанию.

Иван Стариков родился 16 августа 1960 года. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, а затем Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 1993-1995 – депутат Государственной думы первого созыва. Женат, есть сын и дочь.

Напомним, в 2014 году вице-мэр Новосибирска принимал участие в выборах губернатора.