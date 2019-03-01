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Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

Рубрика: работа

01.03.2019 07:41

фото с сайта pixabay.com

Портал по поиску работу опросил почти 500 жителей Новосибирска на тему того, в каких организациях они бы хотели работать.

Опрос Зарплату.ру показал, что 90 % новосибирцев хотят сменить компанию, на которую сейчас работают. Лишь каждого десятого устраивает нынешний работодатель.

Мечтает же большинство горожан стать частью коллектива Газпрома — 22 %. Также многие хотят работать в Роснефти, ИКЕА, Леруа Мерлен, Тинькофф и Яндексе. В список желанных мест для работы попали и две местные компании: 2ГИС и S7.

52 % жителей Новосибирска в работодателе больше всего привлекает высокая зарплата. Для 15 % важна возможность карьерного роста, для 13 % — высокий статус фирмы и для 7 % — её известность. Ещё 7 % считает важным, чтобы были бонусы от работодателя, а 6 % хотят трудиться на определённую компанию, благодаря её стилю.

«На практике сотрудники таких корпоративных гигантов часто уходят в малый бизнес. Если в крупных компаниях все основные процессы уже налажены и речь идет о масштабировании бизнеса, то в мелких организациях сотрудники имеют возможность выполнять более сложные задачи, реализовывать неожиданные идеи», — отметил бренд-директор портала Иван Чирков.

Напомним, эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске.

Теги: опросы исследования

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сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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