Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

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Каждый третий новый ВИЧ-больной россиянин проживает в Сибири; среди регионов СФО Новосибирская область заняла третье место по их количеству.

Сегодня, 1 марта, в 19-й раз отмечается ежегодный Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Его проводят, чтобы привлечь внимание к проблемам распространения данного заболевания.

За последние годы в Новосибирской области и в России в целом растёт количество ВИЧ-инфицированных. По итогам 2018 года наш регион занял 10-е место среди 83 субъектов по уровню поражённости. Каждый третий (30,2 %) новый ВИЧ-больной живёт в СФО.

Конкретно за прошлый год уровень первичной заболеваемости в Новосибирской области в два раза превысил средний показатель по России и составил 135,6 больного на 100 тысяч человек. По этим данным регион занял третье место в Сибири, уступив Кемеровской (194,3) и Иркутской (151,4) областям.

По данным на 1 января 2019 года, в СФО зарегистрировали 279,7 тысячи новых больных ВИЧ, поражённость составляет почти полторы тысячи на 100 тысяч как по субъекту, так и по области. Из этих людей 34,2 % – работающие и служащие, при этом 75 % из них от 25 до 45 лет.

Всего с момент начала регистрации – 1990 года, в области 38,3 тысячи больных ВИЧ, не считая анонимов, иностранцев и прибывших из других территорий. В области на данный момент проживают 32,7 тысячи больных.

В рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции в Новосибирске пройдёт множество мероприятий. Так, 2 марта с 09 до 13 часов состоится день открытых дверей в поликлинике Центра СПИД (регистратура: 349-59-65, 218-20-42; детская регистратура: 218-15-45). До субботы с 10 до 22 часов работает горячая линия по вопросам ВИЧ и СПИД: 209–02–18; 209–02-19. И, традиционно, по городу будет разъезжать тест-мобиль, где можно пройти обследование на ВИЧ:

4 марта с 13 до 19 часов на площади Карла Маркса около ТРЦ «Гранит» (улица Титова, 1а/1);

5 марта с 13 до 19 часов около ТРЦ «Золотая Нива» (улица Бориса Богаткова, 239);

6 марта с 8 до 14 часов в ГБУЗ НСО ГКБ № 19 (улица Шукшина, 3).

Напомним, в январе любителей баров и ночных прогулок проверили на ВИЧ в Новосибирске.