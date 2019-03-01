5 баллов
-6
65.89 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

Рубрика: общество

01.03.2019 07:22

фото с сайта pixabay.com

Каждый третий новый ВИЧ-больной россиянин проживает в Сибири; среди регионов СФО Новосибирская область заняла третье место по их количеству.

Сегодня, 1 марта, в 19-й раз отмечается ежегодный Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Его проводят, чтобы привлечь внимание к проблемам распространения данного заболевания.

За последние годы в Новосибирской области и в России в целом растёт количество ВИЧ-инфицированных. По итогам 2018 года наш регион занял 10-е место среди 83 субъектов по уровню поражённости. Каждый третий (30,2 %) новый ВИЧ-больной живёт в СФО.

Конкретно за прошлый год уровень первичной заболеваемости в Новосибирской области в два раза превысил средний показатель по России и составил 135,6 больного на 100 тысяч человек. По этим данным регион занял третье место в Сибири, уступив Кемеровской (194,3) и Иркутской (151,4) областям.

По данным на 1 января 2019 года, в СФО зарегистрировали 279,7 тысячи новых больных ВИЧ, поражённость составляет почти полторы тысячи на 100 тысяч как по субъекту, так и по области. Из этих людей 34,2 % – работающие и служащие, при этом 75 % из них от 25 до 45 лет.

Всего с момент начала регистрации – 1990 года, в области 38,3 тысячи больных ВИЧ, не считая анонимов, иностранцев и прибывших из других территорий. В области на данный момент проживают 32,7 тысячи больных.

В рамках Всесибирского дня профилактики ВИЧ-инфекции в Новосибирске пройдёт множество мероприятий. Так, 2 марта с 09 до 13 часов состоится день открытых дверей в поликлинике Центра СПИД (регистратура: 349-59-65, 218-20-42; детская регистратура: 218-15-45). До субботы с 10 до 22 часов работает горячая линия по вопросам ВИЧ и СПИД: 209–02–18; 209–02-19. И, традиционно, по городу будет разъезжать тест-мобиль, где можно пройти обследование на ВИЧ:

  • 4 марта с 13 до 19 часов на площади Карла Маркса около ТРЦ «Гранит» (улица Титова, 1а/1);
  • 5 марта с 13 до 19 часов около ТРЦ «Золотая Нива» (улица Бориса Богаткова, 239);
  • 6 марта с 8 до 14 часов в ГБУЗ НСО ГКБ № 19 (улица Шукшина, 3).

Напомним, в январе любителей баров и ночных прогулок проверили на ВИЧ в Новосибирске.

Теги: здоровье ВИЧ медицина

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
21.02.2019

Снимает, как рукой

Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...

Читать далее
Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза вчера 08:40 В Новосибирске продолжается борьба с эпидемией кори 26.02.2019 Учёные обнаружили новую опасность пищевой соли 26.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона