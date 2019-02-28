Под предлогом игры подросток изнасиловал трёхлетнюю девочку в новосибирском общежитии

Лента новостейПредложить новость
Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Под предлогом игры подросток изнасиловал трёхлетнюю девочку в новосибирском общежитииРубрика: проиcшествия
28.02.2019 19:22
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске 14-летнего подозреваемого в изнасиловании хотят отправить на психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.
Как сообщили в региональном следственном комитете, преступление совершили вчера, 27 февраля, в общежитии, расположенном в Октябрьском районе. В послеобеденное время 14-летний подросток под предлогом игры позвал в душевую комнату трёхлетнюю девочку, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
По факту случившегося возбудили уголовное дело в отношении подростка. Следователь обратился в суд, чтобы подозреваемого поместили в медучреждение для психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы.
Также в ведомстве отметили, что подросток жил в неполной семье, которая состоит на учёте ПДН и КДН как неблагополучная. Характеристика у неё также отрицательная.
«Семья потерпевшей на профилактических учётах не состоит, потерпевшая находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации», – отметили в следкоме.
Напомним, в августе стало известно, что в Кемерово подросток отправится в психбольницу за жестокое убийство ребёнка.
Комментарии
Лента новостей
Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Статьи по теме
За одного битого
Новосибирскому адвокату, обвинившему полицию в жестокости, с...
Новости по теме
Популярное