Под предлогом игры подросток изнасиловал трёхлетнюю девочку в новосибирском общежитии

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске 14-летнего подозреваемого в изнасиловании хотят отправить на психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщили в региональном следственном комитете, преступление совершили вчера, 27 февраля, в общежитии, расположенном в Октябрьском районе. В послеобеденное время 14-летний подросток под предлогом игры позвал в душевую комнату трёхлетнюю девочку, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

По факту случившегося возбудили уголовное дело в отношении подростка. Следователь обратился в суд, чтобы подозреваемого поместили в медучреждение для психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы.

Также в ведомстве отметили, что подросток жил в неполной семье, которая состоит на учёте ПДН и КДН как неблагополучная. Характеристика у неё также отрицательная.

«Семья потерпевшей на профилактических учётах не состоит, потерпевшая находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации», – отметили в следкоме.

Напомним, в августе стало известно, что в Кемерово подросток отправится в психбольницу за жестокое убийство ребёнка.