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Под предлогом игры подросток изнасиловал трёхлетнюю девочку в новосибирском общежитии

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 19:22

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске 14-летнего подозреваемого в изнасиловании хотят отправить на психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщили в региональном следственном комитете, преступление совершили вчера, 27 февраля, в общежитии, расположенном в Октябрьском районе. В послеобеденное время 14-летний подросток под предлогом игры позвал в душевую комнату трёхлетнюю девочку, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

По факту случившегося возбудили уголовное дело в отношении подростка. Следователь обратился в суд, чтобы подозреваемого поместили в медучреждение для психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы.

Также в ведомстве отметили, что подросток жил в неполной семье, которая состоит на учёте ПДН и КДН как неблагополучная. Характеристика у неё также отрицательная.

«Семья потерпевшей на профилактических учётах не состоит, потерпевшая находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации», – отметили в следкоме.

Напомним, в августе стало известно, что в Кемерово подросток отправится в психбольницу за жестокое убийство ребёнка.

Теги: расследование насилие Следственный комитет

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Предложить новость

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сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

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сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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