Подростки избили и ограбили одноклассника из-за его хороших оценок в Алтайском крае

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Двое подростков напали вечером на ровесника, потому что он хорошо учился и был спокойным.

В Алтайском крае перед судом предстанут 17-летний ученик Бочкарёвского лицея Тогульского филиала и 16-летний студент техникума в Заринске. Подростков обвиняют по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Как выяснили следователи, обвиняемый учащийся лицея поругался со своим одноклассником из-за того, что второй всегда вёл себя спокойно и преуспевал в учёбе. В октябре 2018 года предполагаемые преступники приехали к дому пострадавшего и вызвали его поговорить. Во время беседы они начали вымогать у него деньги.

По итогу всё это закончилось тем, что они избили потерпевшего и забрали его деньги, банковскую карту и телефон. В совершённом преступлении подростки признали свою вину.

«С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователем направлены представления в учебные заведения, где обучаются несовершеннолетние, о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит воспитательная работа со студентами», – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, в апреле 2018 года новосибирские подростки отправились под суд за серию грабежей и убийство.