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Подростки избили и ограбили одноклассника из-за его хороших оценок в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 20:01

фото с сайта pixabay.com

Двое подростков напали вечером на ровесника, потому что он хорошо учился и был спокойным.

В Алтайском крае перед судом предстанут 17-летний ученик Бочкарёвского лицея Тогульского филиала и 16-летний студент техникума в Заринске. Подростков обвиняют по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Как выяснили следователи, обвиняемый учащийся лицея поругался со своим одноклассником из-за того, что второй всегда вёл себя спокойно и преуспевал в учёбе. В октябре 2018 года предполагаемые преступники приехали к дому пострадавшего и вызвали его поговорить. Во время беседы они начали вымогать у него деньги.

По итогу всё это закончилось тем, что они избили потерпевшего и забрали его деньги, банковскую карту и телефон. В совершённом преступлении подростки признали свою вину.

«С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователем направлены представления в учебные заведения, где обучаются несовершеннолетние, о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит воспитательная работа со студентами», – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, в апреле 2018 года новосибирские подростки отправились под суд за серию грабежей и убийство.

Теги: суд Следственный комитет

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Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

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Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

сегодня 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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