Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

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Подросток в малиновых кроссовках пропал в НовосибирскеРубрика: общество
28.02.2019 14:41
фотоориентировка ПСО «Маяк»
Местонахождение 13-летнего мальчика неизвестно с 25 февраля.
Новосибирский поисково-спасательный отряд «Маяк» разыскивает пропавшего Никиту Кузькина, который пропал в областном центре 25 февраля. До сих пор ни у родителей, ни у полиции нет сведений о его местонахождении. Рост мальчика 170 сантиметров, среднего телосложения, голубоглазый.
Был одет в чёрную бейсболку, черную куртку с капюшоном с отделкой из меха енота, тёмно-синие спортивные штаны и тёмно-малиновые кроссовки. Обладающих информацией о подростке граждан просят сообщать по единому номеру 112 или телефону спасательного отряда +7 951 393-09-11.
Напомним, 17 февраля в Новосибирске пропала девушка с религиозной татуировкой.
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Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
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Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
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