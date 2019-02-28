Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

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Местонахождение 13-летнего мальчика неизвестно с 25 февраля.

Новосибирский поисково-спасательный отряд «Маяк» разыскивает пропавшего Никиту Кузькина, который пропал в областном центре 25 февраля. До сих пор ни у родителей, ни у полиции нет сведений о его местонахождении. Рост мальчика 170 сантиметров, среднего телосложения, голубоглазый.

Был одет в чёрную бейсболку, черную куртку с капюшоном с отделкой из меха енота, тёмно-синие спортивные штаны и тёмно-малиновые кроссовки. Обладающих информацией о подростке граждан просят сообщать по единому номеру 112 или телефону спасательного отряда +7 951 393-09-11.

Напомним, 17 февраля в Новосибирске пропала девушка с религиозной татуировкой.