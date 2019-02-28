Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

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Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способностиРубрика: наука
28.02.2019 19:51
фото с сайта pixabay.com
Европейские учёные выяснили, что, если слушать фоном музыку во время работы, то у человека снижается креативность.
Учёные из университета Ланкастера пришли к выводу, что фоновая музыка мешает сосредоточиться при решении нестандартных задач. Для этого они провели исследование, где испытуемым нужно было решить головоломку – говорится в научной статье, опубликованной в журнале Applied Cognitive Psychology.
Участникам исследования нужно было придумать общее название для представленного набора из трёх слов. Часть людей выполняла задание в тишине, часть под обычный библиотечный шум, а остальным включили музыку.
Оказалось, что лучше всего с заданием справились те, кто работал в тишине. А вот хуже всего получилось у испытуемых, которые слушали музыку. При этом не было никакой разницы, какой был ритм, громкость музыки и даже текст и язык песен.
Специалисты считают, что это происходит, потому что прослушивание музыки влияет на работы тех же участков мозга, что нужны для выполнения креативных заданий.
Напомним, в феврале новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности от инфаркта миокарда.
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