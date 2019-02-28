2 балла
-5
65.89 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

сегодня 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

Рубрика: наука

28.02.2019 19:51

фото с сайта pixabay.com

Европейские учёные выяснили, что, если слушать фоном музыку во время работы, то у человека снижается креативность.

Учёные из университета Ланкастера пришли к выводу, что фоновая музыка мешает сосредоточиться при решении нестандартных задач. Для этого они провели исследование, где испытуемым нужно было решить головоломку – говорится в научной статье, опубликованной в журнале Applied Cognitive Psychology.

Участникам исследования нужно было придумать общее название для представленного набора из трёх слов. Часть людей выполняла задание в тишине, часть под обычный библиотечный шум, а остальным включили музыку.

Оказалось, что лучше всего с заданием справились те, кто работал в тишине. А вот хуже всего получилось у испытуемых, которые слушали музыку. При этом не было никакой разницы, какой был ритм, громкость музыки и даже текст и язык песен.

Специалисты считают, что это происходит, потому что прослушивание музыки влияет на работы тех же участков мозга, что нужны для выполнения креативных заданий.

Напомним, в феврале новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности от инфаркта миокарда.

Теги: исследования музыка учёные

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

сегодня 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 10:33

События выходных: всем сестрам по серьгам

Оперная икона ...

Читать далее
Image
07.02.2019

События выходных: остаёмся зимовать

Пёстрые циркачи на воде,...

Читать далее
Image
10.10.2018

Место для Новосибирска

Парадокс популярных рейтингов, в которых успел з...

Читать далее
Image
26.09.2018

Эра новых детских площадок

Двор – это сердце жилого комплекса, а дет...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей сегодня 07:43 В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков сегодня 07:22

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона