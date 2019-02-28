Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

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Если в магазине попался некачественный продукт, то вы можете его вернуть даже при отсутствии чека на товар.

В преддверии проводов зимы сотрудники Роспотребнадзора по Новосибирской области опубликовали инструкцию, как выбрать блины к Масленице и не купить просроченный продукт.

Если на праздник вы хотите полакомиться уже готовыми блинами, эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта, условия хранения и срок годности. Важно, что упаковка должна быть целой.

Все блинчики должны быть примерно одинаковыми по размеру, плотно свёрнутыми и иметь приятный цвет – от немного коричневатого до кремового. Прочитайте состав: качественный продукт готовят из молока, яиц и муки, также возможно использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.

Обратите внимание на маркировку. Она должна содержать наименование продукта, его количество, дату производства, срок годности, условия хранения, информацию об изготовителе, количество килокалорий на 100 граммов. Также на упаковке должно быть указано наличие генно-модифицированных организмов и единый знак обращения продукции на рынке.

Если продукт вызывает у вас сомнение, попросите у продавца документы на товар. Купив просроченный продукт, вы можете потребовать вернуть за него деньги – лучше при себе иметь чек. Также вы можете обратиться с заявлением в Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Напомним, в середине февраля четыре молочных предприятия Новосибирска обвинили в производстве фальсификата.